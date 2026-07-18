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AC Milan a officialisé l’information : Berkay Karaca a subi avec succès une intervention chirurgicale, indique le communiqué du club

Milan AC

Le défenseur a été intégré à l’équipe première lors de ce stage par Ruben Amorim.

Dans un communiqué officiel, le Milan annonce que le jeune défenseur Berkay Karaka, né en 2006 et membre du Milan Futuro, a subi ce jour une intervention chirurgicale sur le quatrième métatarse du pied droit. Voici le contenu du communiqué.

COMMUNIQUÉ OFFICIEL : BERKAY KARACA

«L'AC Milan annonce que Berkay Karaca a été opéré à Varèse pour soigner une fracture du quatrième métatarse du pied droit. L'intervention, réalisée par le docteur Carlo Montoli et son équipe en présence du médecin rossonero Andrea Bulgheroni, s'est parfaitement déroulée. Le défenseur a quitté l'hôpital et a déjà entamé son programme de rééducation à Milanello.»

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