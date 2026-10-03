Des rapports de presse ont révélé la position du Brésilien Roger Ibañez, défenseur d'Al-Ahli, concernant sa participation au Clasico face à l'éternel rival d'Al-Nassr, en Roshn Saudi League.

Al-Ahli accueille son rival d'Al-Nassr le 15 octobre au stade Al-Inma de Djeddah, lors de la neuvième journée de la Roshn League.

Le journal saoudien « Arriyadiyah » a indiqué qu'Al-Ahli cherche à préparer Ibañez pour le Clasico, malgré son absence confirmée face à Al-Fateh le 9 octobre, lors de la huitième journée de la Roshn League.

Le défenseur brésilien s'est blessé lors de la défaite d'Al-Ahli contre les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns, en match de la Coupe d'Afrique, d'Asie et du Pacifique, et il suit depuis une rééducation.

Ibañez devrait rejoindre la liste des « Rois » pour affronter les Émiratis d'Al-Wasl le 12 octobre, lors de la deuxième journée de la phase de ligue de l'AFC Champions League Elite, avant d'être prêt face à Al-Nassr.

Le match face à Al-Nassr est considéré comme décisif pour Al-Ahli, qui cherche à le remporter afin de revenir dans la course au titre de la Roshn Saudi League cette saison, après quelques résultats négatifs.

Les « Rois » occupent la sixième place au classement du championnat saoudien avec 12 points, récoltés grâce à 4 victoires et 3 défaites, à 4 points d'Al-Nassr, qui pointe à la troisième place.



