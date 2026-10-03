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Al Ahli v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Absent face à Al-Fateh : Ibanez participera-t-il au clásico entre Al-Ahli et Al-Nassr ?

R. Ibanez
Al Nasr FC
Al Ahli
Saudi Pro League
Brésil
Arabie saoudite

Le défenseur brésilien souffre de la blessure

Des rapports de presse ont révélé la position du Brésilien Roger Ibañez, défenseur d'Al-Ahli, concernant sa participation au Clasico face à l'éternel rival d'Al-Nassr, en Roshn Saudi League.

Al-Ahli accueille son rival d'Al-Nassr le 15 octobre au stade Al-Inma de Djeddah, lors de la neuvième journée de la Roshn League.

Le journal saoudien « Arriyadiyah » a indiqué qu'Al-Ahli cherche à préparer Ibañez pour le Clasico, malgré son absence confirmée face à Al-Fateh le 9 octobre, lors de la huitième journée de la Roshn League.

Le défenseur brésilien s'est blessé lors de la défaite d'Al-Ahli contre les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns, en match de la Coupe d'Afrique, d'Asie et du Pacifique, et il suit depuis une rééducation.

Ibañez devrait rejoindre la liste des « Rois » pour affronter les Émiratis d'Al-Wasl le 12 octobre, lors de la deuxième journée de la phase de ligue de l'AFC Champions League Elite, avant d'être prêt face à Al-Nassr.

Le match face à Al-Nassr est considéré comme décisif pour Al-Ahli, qui cherche à le remporter afin de revenir dans la course au titre de la Roshn Saudi League cette saison, après quelques résultats négatifs.

Les « Rois » occupent la sixième place au classement du championnat saoudien avec 12 points, récoltés grâce à 4 victoires et 3 défaites, à 4 points d'Al-Nassr, qui pointe à la troisième place.


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