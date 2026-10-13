Pour sa première saison après son transfert de 18 millions d’euros en provenance du PSV Eindhoven, il avait certes inscrit trois buts en compétition officielle dès le mois d’octobre, mais il a depuis été freiné par les blessures et les baisses de forme. Cela fait presque exactement un an qu’il n’a plus été décisif avec le club saxon. Lors des trois derniers matches de Bundesliga, il avait même complètement disparu des radars.

Bakayoko ne figurait en effet pas dans le groupe de Leipzig lors des deux matches précédant la longue trêve internationale, ni lors du premier match qui l’a suivie. Comme l’a confirmé l’entraîneur Martin Demichelis, il s’agissait d’une mesure disciplinaire.

« Il a commis une petite erreur. Mais cela reste entre nous. Nous avons discuté, il s’est entraîné normalement dimanche. J’ai déjà oublié ce qu’il a fait. L’affaire est réglée », a déclaré l’Argentin avant le match de Ligue des champions contre l’ancien club de Bakayoko, mardi soir.

Johan Bakayoko va-t-il devenir un échec sur le marché des transferts pour le RB Leipzig ?

Selon le journal Bild, Bakayoko serait déjà arrivé en retard à plusieurs rendez-vous obligatoires à Leipzig. Malgré ses débuts difficiles, ses qualités de footballeur ne seraient pas remises en cause au RB, mais le manque de concentration de l’ailier susciterait des inquiétudes.

Bakayoko en aurait fourni un autre exemple lundi. Il s’est présenté au centre d’entraînement de Leipzig dans sa voiture personnelle plutôt qu’avec sa voiture de fonction et n’a donc pas été autorisé à se garer dans la cour intérieure du centre.

Un autre élément est récemment venu confirmer que le joueur de 23 ans traverse actuellement une période difficile dans une carrière qui avait commencé de manière si prometteuse à Eindhoven. Bakayoko n’a plus été convoqué en équipe nationale de Belgique depuis novembre 2024. Même après la Coupe du monde, il ne semble pour l’instant pas entrer dans les plans du nouveau sélectionneur Mark van Bommel. Il n’a pas été retenu pour les matches de Ligue des nations.

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RB Leipzig : Martin Demichelis est-il déjà sur la sellette ?

En l’absence de Bakayoko pour raisons disciplinaires, le RB s’est racheté après la trêve internationale de son début de saison en demi-teinte en écrasant l’Eintracht Francfort 6-0. Une victoire fleuve qui a notamment conforté Demichelis, prétendument déjà sur la sellette.

Des informations avaient auparavant fait état de remous autour de l’avenir de Demichelis à Leipzig et du nom de Julian Nagelsmann, qui aurait été de plus en plus évoqué en coulisses. Cela n’a toutefois jamais été le cas, a précisé récemment Roger Schmidt, successeur de Klopp, dans l’émission Aktuelles Sportstudio de la ZDF.

Mardi, le club saxon tentera désormais de rectifier également son départ complètement raté en Ligue des champions. Pour leur entrée en lice dans la phase de ligue de la compétition, les joueurs de Leipzig avaient subi une lourde défaite 1-4 à Côme.



