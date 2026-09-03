Le Portugais José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, a dévoilé la liste de son équipe en vue de la rencontre face au Real Betis, prévue vendredi soir, dans le cadre de la quatrième journée du championnat d'Espagne.

Le Real Madrid aborde ce match au cœur d'une crise d'absences majeure, après confirmation que 7 joueurs resteront éloignés de l'équipe en raison de blessures.

En revanche, Mourinho a intégré pour la première fois à la liste le jeune milieu de terrain Sergio Martínez, après son arrivée au Real Madrid ces derniers jours en provenance du Racing. Il devait initialement débuter son parcours avec l'équipe de la Castilla, avant d'attirer l'attention lors des entraînements de l'équipe première et d'obtenir sa chance parmi les grands.

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La liste a également vu le maintien du jeune duo Mario Rivas et Caicedro parmi les options du staff technique.

Le Real Madrid avait bouclé sa préparation pour le match par une séance d'entraînement débutée par des exercices de « rondo », suivie d'un travail tactique au cours duquel Mourinho a mis l'accent sur le pressing et la possession, avant de conclure la séance par des matchs réduits dans des espaces restreints.

La liste du Real Madrid pour affronter le Real Betis

Gardiens de but : Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Javi Navarro.

Défense : Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella, Álvaro Carreras, Antonio Rüdiger, Denzel Dumfries, Mario Rivas.

Milieu de terrain : Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Arda Güler, Bernardo Silva, Caicedro, Sergio Martínez.

Attaque : Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, Carlos Espí, Brahim Díaz, Yan Diomandé.