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Absence inattendue : Al-Owais sème le trouble en Arabie saoudite à la veille du match contre l’Espagne

Espagne vs Arabie saoudite
Espagne
Arabie saoudite
Coupe du monde
M. Al Owais
A. Al-Sanbi
Espagne
Arabie saoudite
É.-U.

Le gardien chevronné s'est illustré lors du premier match contre l'Uruguay… Mais que dire du champion d'Europe ?

Mohamed Al-Owais, le gardien de but de l’équipe d’Arabie saoudite, a créé une vive émotion au sein des « Verts » à la veille du très attendu affrontement contre l’Espagne.

Les coéquipiers du gardien doivent affronter la Roja dimanche au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta (États-Unis), lors de la deuxième journée de la phase de groupes.

À quatre jours de la rencontre, la sélection saoudienne a annoncé que le gardien Mohammed Al-Owais n’avait pas pris part à la séance collective des « Verts », ce mercredi au Q2 Stadium d’Austin (États-Unis).

Selon le compte officiel de la sélection sur X, le gardien a suivi un programme de récupération supervisé par le staff médical, sans prendre part à la séance collective.

Il n’était pas le seul absent, puisque l’autre gardien, Abdulrahman Al-Sanbi, a également manqué la séance en raison de douleurs aux ischio-jambiers.

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Espagne crest
Espagne
ESP
Arabie saoudite crest
Arabie saoudite
KSA

Son absence suscite l’inquiétude chez les supporters saoudiens, d’autant plus qu’il avait été brillant lors du match nul 1-1 face à l’Uruguay, mardi au Hard Rock Stadium de Miami, en ouverture de la phase de groupes.

L’ancien portier d’Al-Hilal a repoussé pas moins de neuf tentatives uruguayennes, dont quatre depuis l’intérieur de la surface de réparation, établissant ainsi le record de parades de cette édition.

Rappelons que les quatre sélections du groupe H (Arabie saoudite, Espagne, Uruguay, Cap-Vert) comptent pour l’instant un point chacune, la première journée ayant accouché de deux matches nuls.

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