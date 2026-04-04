Abou Trika : « La Premier League va finir par ressembler au championnat thaïlandais après le départ de Salah et Guardiola »

La légende du football égyptien, Mohamed Abou Trika, s'est exprimée sur l'avenir de son compatriote Mohamed Salah, la star de Liverpool, lors de l'émission d'analyse du match perdu par les Reds (4-0) face à Manchester City, ce samedi, dans le cadre des quarts de finale de la FA Cup.

L'ancienne star de l'Al-Ahly a déclaré : « J'ai discuté avec Salah lors de son différend avec Klopp (l'entraîneur de Liverpool), et je lui ai donné des conseils à ce moment-là concernant son avenir. Il est capable de prendre la bonne décision avec son agent. »

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Abu Treika estime que « la Premier League deviendra comme la ligue thaïlandaise après le départ de Salah et Guardiola », faisant allusion à la possibilité que l’entraîneur espagnol quitte lui aussi le club de Manchester City l’été prochain.

Il a ajouté : « Quand un entraîneur de l’envergure de Guardiola dit de Salah qu’il est un grand joueur, une légende de la Premier League et un exemple de persévérance et de professionnalisme, Salah n’a pas besoin des éloges d’Arne Slot, ni de quiconque. »

La star de Liverpool avait récemment annoncé qu’il quitterait son équipe à la fin de cette saison, mettant ainsi un terme à une carrière historique et riche en succès.