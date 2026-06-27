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FBL-CAF-AFRICA-AWARDSAFP
Loai Mohamed

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Abou Treika l’assure : « Nous voulons affronter Messi… » Tout en laissant planer le doute sur la présence d’un joueur égyptien

Australie vs Égypte
Australie
Égypte
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Égypte vs Iran
Iran
Argentine vs Cap-Vert
Argentine
Cap-Vert
L. Messi
H. Hassan
Australie
Égypte
É.-U.
Iran
Argentine
Cap-Vert

La légende des Pharaons exhorte son équipe à défier le champion du monde.

Mohamed Abou Treika, ancienne star de l’équipe nationale égyptienne, a salué la performance des Pharaons lors de la Coupe du monde 2026, mais leur a demandé de s’imposer face à l’Australie afin d’affronter Lionel Messi et ses coéquipiers.

Les Pharaons ont atteint pour la première fois les huitièmes de finale de la Coupe du monde en terminant à la deuxième place de leur groupe, derrière la Belgique et devant l’Iran et la Nouvelle-Zélande.

Les Pharaons ont conclu la phase de groupes par un match nul spectaculaire face à l’Iran (1-1), terminant deuxième avec 5 points, juste derrière la Belgique, qu’ils devancent à la différence de buts.

Les Pharaons défieront l’Australie vendredi en huitièmes de finale, et une victoire les propulserait vers le vainqueur du duel Argentine-Cap-Vert.

« Les joueurs doivent prendre conscience qu’ils ont une occasion historique dans ce tournoi », a déclaré Abou Treika sur la chaîne « beIN Sports » après le match. « Certes, nous avons déjà réalisé un exploit en nous qualifiant pour le deuxième tour, mais nous voulons affronter Messi. »

Il a ajouté : « Affronter l’Argentine, championne du monde, en huitièmes de finale serait le couronnement des efforts des joueurs. »

Par ailleurs, Abou Treika a appelé Hossam Hassan, le sélectionneur des Pharaons, à exploiter le potentiel de Haitham Hassan, joueur du Real Oviedo.

« Haitham Hassan n’a pas joué une seule minute pendant la phase de groupes, ce qui me laisse perplexe. Hossam Hassan devrait s’intéresser à lui, surtout compte tenu de la blessure de Mohamed Salah », a-t-il fait valoir.

Il conclut : « En raison des blessures, nous devrons peut-être ajuster notre système de jeu, d’autant que nous avons testé plusieurs approches lors des matchs amicaux face aux cadors internationaux. »

Il a conclu : « Je suis convaincu que Hassan a confiance en l’ensemble de son effectif, ce qui explique ses nombreux changements de position. »

Concernant la série de blessures qui touche l’équipe, il a conclu : « Les Pharaons ne sont pas habitués à un tel rythme. Hormis Salah, je pense que les trois matchs de la phase de groupes ont épuisé les joueurs physiquement. »

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