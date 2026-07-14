Abou Treika : « Je souhaite que l'Argentine atteigne la finale de la Coupe du monde. »

Mohamed Abou Treika, légende du football égyptien, espère voir l’Argentine rejoindre l’Espagne en finale de la Coupe du monde 2026.

La Roja a atteint sa deuxième finale de l’histoire en battant la France 2-0 et attend désormais le vainqueur du duel Argentine-Angleterre, programmé mercredi soir.

« Nous avons assisté à une finale entre l’Espagne et l’Angleterre lors de l’Euro 2024 (remportée par les Matadors), et maintenant nous voulons voir une finale entre l’Espagne et l’Argentine », a déclaré Abou Treika sur « beIN Sports » à l’issue du match entre l’Espagne et la France.

Il estime que l’Angleterre représenterait un adversaire plus abordable pour la Roja, tandis que l’Argentine, portée par Lionel Messi, constituerait un obstacle plus redoutable.

Il souligne que les deux sélections s’appuient avant tout sur des individualités.

Il a poursuivi : « L’Angleterre, ce n’est que deux joueurs : (Harry) Kane et (Jude) Bellingham. L’équipe a marqué 13 buts, et ce duo en a inscrit 12. En revanche, l’Argentine, c’est (Lionel) Messi. »

Il conclut en lançant : « Quel binôme fera la différence… Kane-Bellingham ou Messi ? »

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