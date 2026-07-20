Abou Treika estime que Rodri n'est pas le meilleur et qualifie l'Argentine de « Messi plus dix poteaux »

L’ancienne star égyptienne Mohamed Abou Trika a provoqué un vif débat après la finale de la Coupe du monde 2026, estimant que le choix de l’Espagnol Rodri comme meilleur joueur du tournoi était discutable et que Lionel Messi, malgré la défaite de l’Argentine face à l’Espagne, méritait davantage ce titre.

Lors de son analyse diffusée sur « beIN Sports », l’ancien joueur du Al Ahly a reconnu la performance « exceptionnelle » de Rodri tout en affirmant : « Messi est le premier, le deuxième et le troisième. Pour moi, aucun joueur n’a fait ce qu’il a fait dans ce tournoi. »



L’ancienne légende d’Al-Ahly a poursuivi sa défense du capitaine argentin, soulignant qu’il avait porté son équipe à bout de bras tout au long du tournoi : « L’Argentine, c’est Lionel Messi, et Messi joue avec dix pions », faisant ainsi référence à l’écart considérable entre l’influence du capitaine des Tango et celle de ses coéquipiers.

Malgré cette prise de position, l’ancien international égyptien a reconnu que l’Espagne méritait son sacre, après sa victoire 1-0 en finale.

Il a toutefois souligné que l’adage « les finales se gagnent, elles ne se jouent pas » ne s’appliquait pas cette fois, car la meilleure équipe a levé le trophée, concluant : « Le football est rarement juste, mais il l’a été aujourd’hui, car l’Espagne a dominé sur les plans physique, mental, tactique et technique ».

Abou Treika a enfin salué la génération actuelle de la « Roja », qu’il place parmi les meilleures de son histoire après son doublé Euro-Coupe du monde, égalant ainsi l’exploit de la génération dorée de 2008 à 2012.

