Abou Treika estime que Hossam Hassan a commis une erreur en prenant cette décision et conseille à Shoubir de s’inspirer de son père

Mohamed Abou Trika, ancienne star de l’équipe nationale égyptienne, a critiqué Hossam Hassan, le sélectionneur des Pharaons, pour sa décision d’aligner Hamza Abdelkarim lors du match contre l’Iran dans le cadre de la Coupe du monde 2026.

Les Pharaons ont arraché un précieux match nul 1-1 face à l’Iran ce samedi matin lors de la troisième et dernière journée du groupe 7, se qualifiant avec 5 points à la deuxième place derrière la Belgique, à la différence de buts.

Les Pharaons défieront l’Australie, deuxième de la poule D, vendredi prochain en seizièmes de finale.

Hossam Hassan a fait entrer Abdelkarim à la 76e minute en remplacement de Mostafa Ziko ; il s’agit de la troisième apparition consécutive de la jeune pépite du FC Barcelone dans la compétition.

Ahmed Fathou, arrière de l’équipe égyptienne, s’est ensuite blessé à l’ischio-jambier et a dû terminer la rencontre malgré sa douleur, l’équipe ayant déjà utilisé ses cinq remplacements.

Abou Treika a estimé sur beIN Sports que « Hossam Hassan s’est précipité en effectuant son dernier changement en faisant entrer Hamza Abdelkarim ; il aurait dû conserver son dernier changement compte tenu de la situation du match. »

Il a ajouté : « Le match s’est déroulé à un rythme soutenu, avec de nombreux duels, et a été marqué par des blessures musculaires, comme celle de Mohamed Salah ; il aurait donc dû s’attendre à d’autres blessures. »

L’ancienne star a poursuivi : « Nous avons subi la pression dans les dix dernières minutes en raison de la blessure de Fathouh et de l’impossibilité de le remplacer ; la sélection iranienne a exploité ce côté et a envoyé des centres. »

Il a conclu : « J’aurais préféré que Fathou sorte plutôt que de rester sur le terrain blessé, car il risquait d’aggraver sa lésion. »

Il a conclu son analyse en rappelant : « Il faut tirer les enseignements de ces erreurs, car le prochain adversaire de l’Égypte, l’Australie, adoptera la même approche. »

Par ailleurs, Abou Treika a salué les qualités de Mostafa Shobier, le gardien de but de la sélection égyptienne, tout en l’invitant à s’inspirer de son père, l’ancien gardien Ahmed Shobier.

Il a ajouté : « Shoubir est un gardien de grande valeur, capable de gérer la pression. Comme on dit, “tel père, tel fils”, mais il doit encore s’inspirer de l’expérience de son père dans la gestion du jeu, notamment dans sa surface de réparation. »