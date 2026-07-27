Hani Abou Rida, président du conseil d'administration de la Fédération égyptienne de football, a déclaré que sa relation avec Hossam Hassan, le sélectionneur de l'Égypte, remonte à plusieurs années, à l'époque où celui-ci était joueur au sein de la sélection.

Dans des déclarations à l'émission « Al-Soura » sur la chaîne « Al-Nahar », animée par la journaliste Lamis El-Hadidi, Abou Rida a souligné que Hossam Hassan était triste au départ, car il aurait souhaité être choisi pour la sélection plus tôt, affirmant qu'il s'agit d'une personne de bonne nature, passionnée par son travail, assidue, qui œuvre pour l'intérêt de la sélection et qui écoute toujours les avis de son entourage.

Abou Rida a assuré qu'il avait fait ressortir la meilleure version de Hossam Hassan, lequel gère les choses avec un très grand calme, précisant que Hossam avait toujours figuré parmi les candidats de la Fédération pour occuper le poste de sélectionneur tout au long des dernières années.

Abou Rida a fait l'éloge du staff technique dirigé par les jumeaux Hossam et Ibrahim Hassan, car Hossam possède des aspects tactiques remarquables et fournit un travail de qualité, sans se reposer uniquement sur la motivation, tandis qu'Ibrahim Hassan impose la discipline lors des stages.

Il a ajouté : « Si tout tenait uniquement à la motivation, j'aurais fait appel à un chanteur pour enflammer l'enthousiasme des joueurs, et non à un entraîneur comme Hossam, qui possède des capacités techniques remarquables et des aspects tactiques importants. »

Concernant la prolongation du contrat de Hossam Hassan, il a indiqué qu'il avait pris sa décision avant le match contre l'Argentine en huitièmes de finale du Mondial, précisant que la commission avait été constituée pour mettre les points sur les i au sujet des clauses contractuelles, lesquelles sont confidentielles et non communiquées aux médias.