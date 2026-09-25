Mohamed Abou Al-Chamat, joueur de la sélection saoudienne, a exprimé sa fierté de jouer aux côtés de son frère Saleh sous les couleurs de l'Arabie saoudite, tout en affirmant sa volonté de remporter la Coupe du Golfe arabe « Gulf 27 ».

La sélection saoudienne affrontera son homologue omanaise demain samedi, sur la pelouse du stade Al-Inma à Djeddah, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la compétition du Golfe.

Abou Al-Chamat a déclaré, dans des propos accordés aux médias ce vendredi et rapportés par le journal saoudien « Al-Yaoum » : « Je suis fier de jouer avec Saleh en sélection. Si nous avons livré une prestation remarquable, c'est grâce à tous les joueurs, car nous formons ici une seule famille et nous sommes tous frères. »

À propos du changement de son poste sur le terrain, passant d'arrière à ailier, il a répondu : « J'ai reçu les instructions du sélectionneur (Georgios) Donis, et je les ai appliquées sur le terrain. Je suis prêt à jouer à n'importe quel poste où la sélection saoudienne aura besoin de moi, que ce soit comme ailier ou comme arrière. »

Il a poursuivi : « Nous ne subissons aucune pression, nous avons une grande confiance, nous disputons ce tournoi devant notre public et nous voulons en tirer le meilleur parti possible. Nous prenons chaque match l'un après l'autre et nous nous efforçons de rester concentrés afin de soulever le trophée et de rendre les supporters heureux. »

Il a conclu : « Le sélectionneur nous a donné un exposé sur la sélection d'Oman, que nous avons bien étudiée. Nous travaillons pour appliquer cela et donner tout ce que nous avons, afin de nous préparer au match de demain. »

L'Arabie saoudite a besoin d'une victoire, quel qu'en soit le score, face à Oman pour valider sa qualification en demi-finale de la compétition du Golfe, indépendamment du résultat de son match contre l'Irak lors de la troisième journée, mardi prochain.