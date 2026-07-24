Un vent d'inquiétude a soufflé sur le camp d'Al-Ahli d'Arabie saoudite au Portugal, après la chute soudaine de l'un des noms les plus en vue de l'équipe lors du match amical. Tout le monde attendait le verdict des examens médicaux, dans la crainte du pire scénario.

Le journal saoudien « Al-Yaoum » a révélé que le staff technique a reçu un grand soulagement, après que les examens médicaux passés par Saleh Abou Al-Shamat ont confirmé l'intégrité de son ligament croisé, à la suite de la blessure contractée face au club portugais de Vitória Guimarães.

Le journal a précisé que l'IRM a montré que le joueur souffrait uniquement d'une contusion osseuse, sans aucun dommage au ligament croisé, après avoir passé des examens de précaution sous la supervision du staff médical de l'équipe.

Le journal a souligné que la blessure de Saleh Abou Al-Shamat consiste en une forte contusion osseuse, et qu'il suivra un programme de rééducation pour se remettre de sa blessure et retrouver normalement les entraînements collectifs.

Abou Al-Shamat s'était blessé lors du match amical qui a opposé Al-Ahli à Vitória Guimarães ce vendredi, dans le cadre du stage de préparation pour la nouvelle saison, rencontre qui s'est soldée par une défaite d'Al-Ahli sur le score de 3-1.

Cette défaite est la deuxième subie par Al-Ahli lors de ses matches amicaux dans son stage à l'étranger, avant le début de la nouvelle saison, après avoir perdu face au club allemand du Holstein Kiel sur le score de 1-4 en Autriche.

En revanche, « Al-Raqi » n'a signé qu'une seule victoire, aux dépens du club autrichien de Saalfelden sur le score de huit buts à zéro, lors de son premier match amical en Autriche, tandis qu'il a fait match nul avec le club portugais de Rio Ave sur le score de 2-2 au Portugal.