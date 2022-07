Abonnement, prix, consultants… Amazon Prime Vidéo prêt pour 2022-2023

Le directeur général de Prime Vidéo Sport Europe, Alex Green, a dévoilé ce mercredi les contours de l’offre pour la saison à venir.

Détenteur de 80% des droits de la Ligue 1 et de la Ligue 2 jusqu’en 2024, Amazon Prime Vidéo a annoncé une nouvelle offre pour la saison 2022-2023 à venir : 99 euros l’année, voire 89 euros si l’abonnement est souscrit avant la fin du mois d’août.

L’offre mensuelle à 12,99 euros par mois sans engagement, en vigueur cette saison, sera maintenue. Mais le cas échéant, les amoureux de la L1 auront donc l’occasion de payer en une seule fois pour tous les matchs de la L1 et la L1 détenus par Amazon : 89 euros l’année s’ils s’engagent avant le 28 août, et 99 euros ensuite.

L’abonnement Prime demeure nécessaire

Pour rappel, un abonnement à Amazon Prime demeure nécessaire pour souscrire à l’une ou l’autre offre. Et celui-ci coûte 49 euros à l’année, ou 5,99 euros par mois. L’utilisateur lambda "rusé" dépensera donc 138 euros par an pour regarder 80% de la L1 et la L2 sur Prime Video.

"Notre pass mensuel était déjà très attractif, désormais nous proposons une offre encore plus intéressante pour la saison complète, s'est réjoui Alex Green. C'est bon pour nos abonnés et c'est bon pour nous de pouvoir créer cet engagement", a-t-il ajouté.

Quid de Thierry Henry ?

Pour l’instant, cette nouvelle offre n’est pas encore disponible. Elle le sera à partir du 11 juillet, à une vingtaine de jours du début de la saison, fixé le 30 juillet avec la 1ère journée de L1 et le Trophée des Champions (entre le PSG et Nantes, ndlr) le lendemain.

Au niveau des consultants, pas d’inquiétude : Thierry Henry, le visage de la chaîne, sera maintenu. Tout comme l’émission "Dimanche Soir Football", accessible sans abonnement.