Abodi : « Des critiques au sein de l'équipe nationale ? Il a reconnu avoir commis une erreur ; on est également sélectionné pour ses qualités comportementales. »

En marge de l'inauguration d'un terrain de jeux à Cologno Monzese, le ministre des Sports et de la Jeunesse, Andrea Abodi, s'est exprimé sur la remise en question éventuelle de la sélection d'Alessandro Bastoni, défenseur central de l'Inter, dans l'équipe nationale italienne dirigée par le sélectionneur Gennaro Gattuso.

Le ministre Abodi a tenu à souligner – après ce qui s’est passé lors du Derby d’Italia contre la Juventus et le tollé médiatique déclenché par le double carton jaune infligé à Pierre Kalulu, ainsi que la simulation et la célébration de Bastoni lui-même qui s’en sont suivies – que le joueur nerazzurro a désormais reconnu ses torts et mérite le maillot de l’équipe nationale pour les qualités comportementales dont il a fait preuve après cet épisode.

Voici l’intégralité de ses déclarations, telles qu’elles ont été recueillies, rapportées et publiées par SportMediaset : « Je crois qu’on est convoqué non seulement pour ses qualités techniques, mais aussi pour ses qualités comportementales. Bastoni a eu la lucidité d’admettre qu’il avait commis une erreur. »

LES SIFFLETS DES SUPPORTERS - « En somme, au-delà du fait que je ne suis pas là pour diriger les opérations, et que chacun fait donc ce qu’il juge bon, je crois que le respect est une valeur suprême. Ce respect se manifeste dans le comportement des protagonistes et dans celui de ceux qui s’inspirent souvent de ces derniers, en considérant le public comme faisant partie intégrante du spectacle sportif. Car je crois qu’à certains niveaux, on a conscience que l'on joue pour le public, pas pour soi-même, et si l'on se trouve à un niveau professionnel aussi élevé, on a non seulement des droits qui sont toujours stipulés dans les contrats et toujours respectés, mais aussi des devoirs ; il s'agit donc de devoirs réciproques entre les uns et les autres ».

LE PRIX ROSA CAMUNA - « Je respecte la décision, mais il y a eu quelques distractions ».