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L’Ajax a trouvé un nouveau sponsor principal. À partir du 1er juillet 2027, ABN AMRO fera son retour sur le maillot du club d’Amsterdam. La banque s’engage pour cinq ans auprès de l’Ajax et deviendra le sponsor principal de l’équipe première, de l’équipe féminine et de Jong Ajax. Le partenariat courra jusqu’à la fin de la saison 2031/2032, selon un communiqué.

Ce nouvel accord mettra fin au partenariat avec Ziggo, qui quittera son rôle de sponsor principal à l’issue de la saison 2026/2027, après 12 ans et demi. Pour ABN AMRO, il marque un retour sur le maillot de l’Ajax. La banque avait déjà été le sponsor principal du club d’Amsterdam entre 1991 et 2008.

Les liens entre les deux parties ont perduré depuis. ABN AMRO a notamment été associée à la formation des jeunes et à la section féminine. Depuis 2015, la banque est le sponsor principal de l’équipe féminine de l’Ajax et un partenaire du club pour ses initiatives sociétales.

Menno Geelen, directeur général de l’Ajax, se réjouit de cet accord. « C’est une très bonne nouvelle pour le club. Après un processus intense et minutieux, nous sommes ravis d’avoir trouvé en ABN AMRO un nouveau sponsor principal. Nous sommes liés depuis des décennies et ce partenariat semblera familier à tous les membres du club ainsi qu’à nos supporters. Nous remercions ABN AMRO pour la confiance qu’elle place dans notre avenir. »

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Marguerite Bérard, dirigeante d’ABN AMRO, attend elle aussi avec impatience la reprise de cette collaboration. « Nous sommes fiers qu’ABN AMRO figure bientôt de nouveau sur le maillot de l’Ajax en tant que sponsor principal, chez les hommes comme chez les femmes. Nous avons célébré ensemble de grands succès et nous sommes liés depuis 35 ans par une conviction commune. Cette riche histoire constitue le socle d’un nouveau départ. »

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Mais l’accord de sponsoring ne fait pas que des heureux. Dans le podcast football de l’Algemeen Dagblad, l’animateur Etienne Verhoeff s’est interrogé sur cet engagement. Selon les informations de De Telegraaf, ABN AMRO devrait verser environ douze millions d’euros par an, primes comprises. Sur cinq ans, cela représenterait près de soixante millions d’euros.

Verhoeff juge ce montant frappant au regard des économies réalisées par la banque. « Je me suis quand même dit : vous déboursez douze millions d’euros par an pour cela, alors qu’ABN AMRO mène parallèlement une vaste opération de réduction des coûts. Vous supprimez 5 000 postes pour devenir encore plus rentables et travailler encore plus efficacement. C’est sans doute la loi de l’économie, mais, quelque part, je me dis quand même… »

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Le journaliste Maarten Wijffels comprend ces critiques. « Vu de l’extérieur, cela me semble être une question tout à fait légitime à poser à la direction d’une telle banque. » Il souligne toutefois la valeur nostalgique de ce partenariat et les moments particuliers que les deux parties ont vécus ensemble.

Ces critiques ne sont pas sans fondement. En novembre 2025, ABN AMRO a annoncé vouloir réduire ses effectifs d’un total net de 5 200 postes à temps plein d’ici fin 2028 par rapport à 2024. Selon la banque, environ la moitié de cette réduction devrait se faire par attrition naturelle.

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Cas Biesta, directeur commercial de l’Ajax, souligne pour sa part que l’accord convient au club à plusieurs égards. « Quand on cherche un sponsor principal, il faut trouver un équilibre entre ce qui correspond bien au club et ce qui est intéressant sur le plan commercial. C’est donc formidable d’avoir trouvé un sponsor principal qui répond à ces deux critères. »

Geert Pielage, responsable de la marque et de la communication institutionnelle chez ABN AMRO, voit lui aussi dans ce partenariat davantage qu’un simple accord commercial. « Le maillot de l’Ajax portant le nom d’ABN AMRO évoque des souvenirs particuliers pour beaucoup de gens. Nous en sommes fiers. Mais nous ne voulons pas seulement rappeler ce que nous avons été ensemble ; nous voulons montrer ce que nous défendons aujourd’hui : aider les personnes et les entreprises à aller de l’avant. »

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Pielage conclut : « Avec ce partenariat en tant que sponsor principal, nous voulons renforcer ce lien. Pas seulement être reconnaissables sur le maillot, mais aussi avoir un rôle significatif sur le terrain et en dehors. »