Al-Nassr a subi une lourde défaite face à Al-Aïn (Émirats arabes unis) sur le score de quatre buts à zéro, lors du match qui a réuni les deux équipes dans le cadre de la première journée de la Ligue des champions d'Asie Élite, une rencontre au cours de laquelle le club saoudien a affiché un visage catastrophique à tous les niveaux, au milieu de vives critiques à l'encontre de l'entraîneur australien Ange Postecoglou et des joueurs de l'équipe.

Hussein Abdulghani, ancienne star d'Al-Nassr, a qualifié la prestation de l'équipe face à Al-Aïn de catastrophique, s'interrogeant sur les raisons qui ont poussé Postecoglou à adopter cette configuration dès le début du match, d'autant qu'Al-Nassr manquait de beaucoup d'éléments dont toute équipe a besoin pour se montrer forte et rivaliser face à un adversaire de la trempe d'Al-Aïn.

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Abdulghani a évoqué, lors de son apparition dans l'émission « Nadina », le transfert du Portugais Samu Costa, affirmant qu'il ne voyait pas la possibilité d'une comparaison entre le joueur et Marcelo Brozović, ancien joueur d'Al-Nassr, et il a qualifié le transfert de « catastrophique », dans une critique manifeste du rendement offert par le joueur avec l'équipe.

L'ancienne star d'Al-Nassr a créé la surprise en associant le choix de Samu Costa au capitaine de l'équipe Cristiano Ronaldo, déclarant : « Je pense que c'est Ronaldo qui a choisi ce joueur en concertation avec la direction sportive », avant d'ajouter : « Et je ne connais pas le secret de cette préférence uniquement pour les détenteurs de la nationalité portugaise », en référence à la multiplication des éléments portugais dans les choix d'Al-Nassr au cours de la dernière période.

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Les critiques d'Abdulghani ne se sont pas arrêtées au transfert de Samu Costa, mais se sont étendues au visage affiché par Al-Nassr face à Al-Aïn, après avoir affirmé que l'équipe manquait de presque tout au football, au moment où la manière de faire de Postecoglou en début de match a soulevé de grands points d'interrogation, en particulier avec les espaces apparus dans la ligne arrière et leur exploitation par Al-Aïn de façon idéale.

Abdulghani estime qu'Al-Nassr s'apprête à vivre une période difficile, avertissant que l'équipe « souffrira énormément au cours de la période à venir », surtout si les erreurs apparues face à Al-Aïn ne sont pas traitées et corrigées durant la trêve internationale actuelle, qui représente une occasion de rebattre les cartes et de rectifier le tir.

L'ancienne star d'Al-Nassr a insisté sur le besoin de l'équipe d'un « grand temps d'arrêt » durant la trêve, afin d'atteindre la meilleure forme possible lors de la prochaine étape, après que le quadruplé d'Al-Aïn a révélé l'existence de nombreux dossiers nécessitant une révision au sein d'Al-Nassr, que ce soit sur le plan technique ou dans l'évaluation de certains transferts et choix opérés par le club.