Abatantuono : « Avec Cardinale, je ne supporte plus l’AC Milan, maintenant je suis pour Côme. Amorim ? Jamais entendu parler »

Diego Abatantuono, acteur connu et passionné de football, a accordé une interview à Gazzetta.it, dans laquelle il s’est attardé sur le Milan :





Chapitre Milan. Gerry Cardinale est arrivé à Milanello en hélicoptère comme Silvio Berlusconi...

« La seule chose qu’ils ont en commun, c’est l’hélicoptère. Point final. Pour l’instant, je n’en vois aucune autre, mais je serai ensuite prêt aussi à être démenti et à demander pardon. Enfin, pardon non, je ne dis rien d’extraordinaire. »





Qu’est-ce qui ne vous plaît pas dans ce Milan ?

« Un fonds ne défend pas les intérêts des artistes, mais l’équipe appartient aux supporters. Avant, il y avait des présidents qui étaient aussi des passionnés : Berlusconi, Moratti… C’était une autre manière de faire du football. Chez Cardinale et Ibrahimovic, je n’ai jamais vu les intérêts du Milan être défendus, je l’ai compris quand ils ont renvoyé Pioli et Maldini. À partir de ce moment-là, des profils plus tournés vers l’entreprise sont arrivés, peut-être compétents eux aussi, mais c’étaient des gens qui entraient dans le jeu, savaient qu’ils ne resteraient là qu’un an ou un peu plus. »





Comment peuvent-ils vous reconquérir ?

« En jouant bien et en faisant l’intérêt des supporters. »





Le mercato vous a plu ?

« Cet Amorim, je n’en avais jamais entendu parler de ma vie. Mais ce n’est pas par méchanceté, simplement parce que je ne suis pas journaliste et que je ne connais que les plus célèbres. Ramos est arrivé du PSG et il a même déjà marqué, il devrait être bon même s’il était sur le banc là-bas. Voyons un peu comment ils évolueront pendant la saison, à ce moment-là je ferai mes comptes. »





En attendant ?

« En attendant, je supporte Côme. Depuis deux ans, je suis devenu leur supporter. J’aime le jeu, j’aime l’entraîneur, le président est immensément riche et tant mieux. Si tous les riches partageaient un peu, on serait tirés d’affaire. S’ils ont 100 milliards, qu’ils en fassent circuler 50. On peut le faire en construisant des hôpitaux, des écoles, ou en rendant heureux un public de supporters. À Côme, c’est ce qu’ils font. On dit : “Oui mais le président est plein d’argent et comme ça c’est facile.” Mais moi, qu’est-ce que ça peut me faire ? Je suis celui qui va voir le match et qui veut s’amuser. Je ne connaissais pas les joueurs, mais derrière, il y a manifestement une structure comme il faut. »