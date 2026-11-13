Aaron Bouwman peut aussi jouer pour une autre grande nation européenne : « C’est mon premier choix »

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Le joueur de l’Ajax Aaron Bouwman (19 ans) pourrait également jouer pour l’équipe nationale d’Angleterre à l’avenir. Dans un entretien avec Voetbal International, il est question du dilemme de Bouwman quant au choix de sa sélection nationale.

Né à Haarlem, Bouwman fait partie pour la première fois de la sélection des espoirs des Pays-Bas lors de cette trêve internationale.

Le talentueux défenseur a déjà joué des dizaines de fois pour différentes équipes de jeunes néerlandaises.

Interrogé par Lentin Goodijk, journaliste qui suit l’Ajax, Bouwman confirme qu’il peut aussi jouer pour l’Angleterre.

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Il précise aussitôt sa préférence : « Je me sens très bien avec les Pays-Bas. »

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« J’ai joué dans toutes les équipes de jeunes ici, et l’Angleterre ne m’a jamais vraiment contacté. Les Pays-Bas sont donc clairement mon premier choix », affirme Bouwman.

Bouwman pourrait également jouer pour la Jamaïque. Son père est néerlandais, tandis que sa mère est née en Angleterre et est à moitié jamaïcaine.

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Bouwman n’a encore jamais disputé de phase finale. « À chaque fois, ça s’est joué à très peu de chose. Avec les moins de 17 ans et les moins de 19 ans aussi, malheureusement. C’était dommage, alors il faut que ça se fasse maintenant. »

« Les espoirs danois sont un adversaire difficile, mais notre équipe doit pouvoir y arriver. Nous avons bien étudié notre adversaire, espérons que tout se passera bien lors de ces deux matches », conclut le grand espoir.