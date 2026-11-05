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Ligue Conférence
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Aarhus GF - Braga : où voir le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

AGF vs Braga
AGF
Braga
Ligue Conférence

En Ligue Conférence, Aarhus GF affronte Braga. Mais qui diffuse le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

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Aarhus GF - Braga : heure du coup d’envoi

crest
Ligue Conférence - Journée 3
Cepheus Park Randers

Le match entre Aarhus GF et Braga débutera le 5 novembre 2026 à 18 h 45.

Aarhus GF - Braga en direct aujourd’hui : sur quelle chaîne et en streaming ?

Les faits marquants de la semaine : qu’est-il arrivé à Aarhus GF et Braga ?

Aarhus GF affiche un bilan contrasté sur ses cinq derniers matches officiels : deux victoires, deux nuls et une défaite. Le club s’est récemment incliné 0-2 face à Bröndby IF en Superliga. Auparavant, il avait battu Viborg 2-1. En Conference League, Aarhus a fait match nul 1-1 contre Egnatia. Au total, l’équipe a inscrit sept buts et en a encaissé cinq sur cette période.

Braga affiche également une forme récente irrégulière : deux victoires et une défaite en cinq matches. Un match a toutefois été comptabilisé comme une défaite alors que le score était de 2-2, ce qui laisse penser à un match de coupe décidé aux tirs au but ou à une situation similaire. Braga a récemment battu Famalicao 3-0 en Liga Portugal. En Conference League, le club s’est imposé 2-0 face à KAA Gent, décrochant une importante victoire à l’extérieur.

AGF

AGF - Forme

FCK
N1-1
EGN
N1-1
VFF
V2-1
FCR
V1-2
BIF
D2-0
But marqué (encaissé)
6/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
BRA

BRA - Forme

GV
D1-2
GNT
V2-0
NAC
D1-0
FAM
D2-2
FAM
V3-0
But marqué (encaissé)
8/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Aarhus GF - Braga : compositions d’équipe

AGF vs Braga compositions

3-4-2-1
AGF crest
AGF
AGF
Formation
Braga crest
Braga
BRA
4-3-3
M. ChristiansenM. ChristiansenL. CalloeL. CalloeC. RoeslerC. RoeslerT. MoelgaardT. MoelgaardG. LinksG. LinksS. JoergensenS. JoergensenK. ArnstadK. ArnstadR. CarstensenR. CarstensenM. KnudsenM. KnudsenC. McCowattC. McCowattS. TchamcheS. TchamcheB. FontesB. FontesA. BarisicA. BarisicD. TravassosD. TravassosG. LagerbielkeG. LagerbielkeV. GomezV. GomezJ. GorbyJ. GorbyJoão MoutinhoJoão MoutinhoM. DorgelesM. DorgelesP. VictorP. VictorG. MartinezG. MartinezR. HortaR. Horta
Braga crest
Braga
BRA
3-4-2-1
AGF

Onze de départ

Braga

Remplaçants

Entraineur

  • J. Poulsen
  • F. Carvalho
AGF

Blessures et suspensions

Braga

Aarhus GF - Braga : forme

AGF

AGF - Forme

FCK
N1-1
EGN
N1-1
VFF
V2-1
FCR
V1-2
BIF
D2-0
But marqué (encaissé)
6/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
BRA

BRA - Forme

GV
D1-2
GNT
V2-0
NAC
D1-0
FAM
D2-2
FAM
V3-0
But marqué (encaissé)
8/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Aarhus GF - Braga : bilan des confrontations directes

Aarhus GF - Braga : les classements

#
PVNDBPA+/-PtsForme
1
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
321031+27
N
V
V
2
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
V
V
3
LuganoLuganoLUG
220084+46
V
V
4
BrannBrannBRA
220062+46
V
V
5
TwenteTwenteTWE
220051+46
V
V
6
MonacoMonacoASM
220051+46
V
V
7
TrabzonsporTrabzonsporTRS
320163+36
D
V
V
8
Saint-TrondSaint-TrondSTT
220030+36
V
V
9
FribourgFribourgSCF
320145-16
V
D
V
10
MjaellbyMjaellbyMJA
312031+25
N
N
V
11
BrightonBrightonBHA
211040+44
N
V
12
FC CopenhagueFC CopenhagueFCK
211052+34
N
V
13
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
V
N
14
AjaxAjaxAJX
311143+14
N
V
D
15
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
311132+14
N
V
D
16
Atalanta BergameAtalanta BergameATA
31113304
N
D
V
17
BragaBragaBRA
311123-14
N
V
D
18
La GantoiseLa GantoiseGNT
311112-14
N
D
V
19
FC ThouneFC ThouneTHU
31022203
V
D
D
20
FC NordsjaellandFC NordsjaellandFCN
20203302
N
N
21
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
N
N
22
Riga FCRiga FCRIG
20202202
N
N
23
R.S. BelgradeR.S. BelgradeZVE
302145-12
N
N
D
24
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
302123-12
N
D
N
25
AGFAGFAGF
302112-12
N
N
D
26
Kairat AlmatyKairat AlmatyKAL
302126-42
N
D
N
27
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
N
D
28
JablonecJablonecJAB
201123-11
N
D
29
Pafos FCPafos FCPAF
201124-21
N
D
30
Iberia 1999Iberia 1999IBE
201113-21
N
D
31
GetafeGetafeGET
201136-31
D
N
32
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
301226-41
N
D
D
33
KuPSKuPSKUP
301226-41
N
D
D
34
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
301215-41
D
D
N
35
Inter D.Inter D.ESC
301215-41
N
D
D
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
D
D
Qualification pour les quarts de finale

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