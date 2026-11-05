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Aarhus GF - Braga : heure du coup d’envoi

Ligue Conférence - Journée 3 5 nov. 2026 - 12:45 Cepheus Park Randers

Le match entre Aarhus GF et Braga débutera le 5 novembre 2026 à 18 h 45.

Aarhus GF - Braga en direct aujourd’hui : sur quelle chaîne et en streaming ?

Les faits marquants de la semaine : qu’est-il arrivé à Aarhus GF et Braga ?

Aarhus GF affiche un bilan contrasté sur ses cinq derniers matches officiels : deux victoires, deux nuls et une défaite. Le club s’est récemment incliné 0-2 face à Bröndby IF en Superliga. Auparavant, il avait battu Viborg 2-1. En Conference League, Aarhus a fait match nul 1-1 contre Egnatia. Au total, l’équipe a inscrit sept buts et en a encaissé cinq sur cette période.

Braga affiche également une forme récente irrégulière : deux victoires et une défaite en cinq matches. Un match a toutefois été comptabilisé comme une défaite alors que le score était de 2-2, ce qui laisse penser à un match de coupe décidé aux tirs au but ou à une situation similaire. Braga a récemment battu Famalicao 3-0 en Liga Portugal. En Conference League, le club s’est imposé 2-0 face à KAA Gent, décrochant une importante victoire à l’extérieur.

Aarhus GF - Braga : compositions d’équipe

Aarhus GF - Braga : forme

Aarhus GF - Braga : bilan des confrontations directes

Aarhus GF - Braga : les classements