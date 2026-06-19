Aad de Mos a proféré des propos virulents à l’encontre d’Arno Vermeulen lors de l’émission « De Oranjezomer ». L’ancien entraîneur, toujours en conflit avec le responsable du football à la NOS, s’est lancé dans une tirade.

« On ne te voit pas souvent à la télévision, Aad. Comment cela se fait-il ? Je ne te vois pas à la NOS, par exemple », s’est interrogée Hélène Hendriks. « Non, mais il y a un petit malin là-bas. Ce Chinois blanc est assis là », a répondu De Mos, faisant allusion à Vermeulen.

Hendriks a rappelé que Vermeulen s’apprêtait à quitter son poste de responsable de la rubrique football de la chaîne. « Oui, mais il a des prétentions, bien sûr », a répondu De Mos, acerbe. La présentatrice a alors demandé pourquoi cet habitant de La Haye, âgé de 79 ans, n’appréciait pas Vermeulen.

« Il ne fait rien de toute la journée, c’est monsieur “boîtes vides” », assène l’ancien entraîneur. « Tout de même ? », réagit Hendriks en riant. « Il a encore l’arrogance de dire : “Je peux succéder à Robert Eenhoorn (directeur général du Feyenoord).” Comment peut-on avoir l’audace de dire ça ? »

De Mos continue de marmonner, visiblement encore énervé : « Un directeur général doit venir du monde du foot. » Hendriks insiste : « Et si Vermeulen était plus compétent que tu ne le crois ? » Le Hollandais de 79 ans tranche, catégorique : « Non, je n’y crois pas. »

Rutger Castricum a alors clos le sujet par une plaisanterie : « Maintenant, tous les Chinois sont en colère, tu le sais, non ? », allusion à la polémique autour de Rafael van der Vaart et des Japonais. « Ces Suédois se ressemblent tous », a rétorqué De Mos sur le ton de la boutade.