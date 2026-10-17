Lamine Yamal a ouvert le score pour le FC Barcelone face au Real Betis samedi soir d’une manière absolument phénoménale. Après à peine dix minutes, l’attaquant de dix-neuf ans a donné l’avantage aux Catalans (0-1) grâce à un but somptueux.

Servi par Fermín López, Yamal a décidé de partir seul à l’aventure. L’ailier espagnol a éliminé Fran García d’un joli crochet, se créant ainsi l’espace nécessaire pour frapper.

Depuis le côté droit de la surface de réparation, Yamal a alors décoché, sans élan, une frappe dévastatrice du pied gauche. Le ballon a fini sa course dans la lucarne opposée après une superbe trajectoire courbe, ne laissant aucune chance au gardien Álvaro Valles.

Barcelone a eu la majeure partie de la possession dès les premières minutes et a tenté de mettre immédiatement le Real Betis sous pression. L’équipe à domicile s’est également montrée au départ par l’intermédiaire de l’ancien attaquant barcelonais Abde Ezzalzouli, mais Pedri a écarté le danger en dégageant un centre de la tête.

Malgré un calendrier chargé, Flick a décidé de titulariser à nouveau Yamal. L’entraîneur avait indiqué avant le match qu’il ne souhaitait pas ménager sa star pour le moment.







