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BARZiggo Sport
Jeroen van Poppel
Traduit par

À voir ! Lamine Yamal signe un but d’anthologie complètement fou

Classic match
Bétis Séville vs FC Barcelone
Bétis Séville
FC Barcelone
LaLiga

Lamine Yamal a ouvert le score pour le FC Barcelone face au Real Betis samedi soir d’une manière absolument phénoménale. Après à peine dix minutes, l’attaquant de dix-neuf ans a donné l’avantage aux Catalans (0-1) grâce à un but somptueux.

Servi par Fermín López, Yamal a décidé de partir seul à l’aventure. L’ailier espagnol a éliminé Fran García d’un joli crochet, se créant ainsi l’espace nécessaire pour frapper.

Depuis le côté droit de la surface de réparation, Yamal a alors décoché, sans élan, une frappe dévastatrice du pied gauche. Le ballon a fini sa course dans la lucarne opposée après une superbe trajectoire courbe, ne laissant aucune chance au gardien Álvaro Valles.

Barcelone a eu la majeure partie de la possession dès les premières minutes et a tenté de mettre immédiatement le Real Betis sous pression. L’équipe à domicile s’est également montrée au départ par l’intermédiaire de l’ancien attaquant barcelonais Abde Ezzalzouli, mais Pedri a écarté le danger en dégageant un centre de la tête.

Malgré un calendrier chargé, Flick a décidé de titulariser à nouveau Yamal. L’entraîneur avait indiqué avant le match qu’il ne souhaitait pas ménager sa star pour le moment.



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