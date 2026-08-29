Thijs Dallinga a fait ses débuts en Bundesliga samedi après-midi avec le FC Cologne. Pour le Néerlandais, ce fut un match qu’il n’oubliera pas de sitôt. Dallinga est entré en jeu au milieu de la seconde période et a totalement renversé la rencontre face au TSG Hoffenheim avec un doublé : 3-2.

Hoffenheim avait débuté avec Wouter Burger dans le onze de départ et Mats Rots sur le banc. Les visiteurs ont connu un bon début de match face à Cologne et ont réussi à débloquer la situation après un peu moins d’une demi-heure de jeu par l’intermédiaire d’Adam Daghim.

Rav van den Berg et Dallinga ont vu depuis le banc leur équipe revenir à hauteur après la pause grâce à Said El Mala. Le milieu de terrain a lui-même lancé l’action avant de conclure avec sang-froid dans le petit filet opposé : 1-1.

Au milieu de la seconde période, Dallinga est entré en jeu. À peine sur la pelouse, l’attaquant a dû assister au nouveau but de Hoffenheim, qui a repris l’avantage. Sur corner, Ozan Kabak a catapulté de la tête le ballon au fond des filets pour le 1-2.

Cologne a toutefois une nouvelle fois fait preuve de résilience, car quelques minutes plus tard, le 2-2 était acquis. Dallinga a effectué un bon appel vers le premier poteau pour remettre les deux équipes à égalité d’une belle réalisation.

Le Néerlandais a enflammé le public local dans le final en inscrivant également le but victorieux du 3-2. Hoffenheim n’est pas parvenu à dégager le ballon de sa propre surface de réparation. Après que le ballon est arrivé dans les pieds de Dallinga à la suite d’un cafouillage, il n’a pas hésité. L’attaquant a repris du premier coup avec succès, offrant ainsi à Cologne une superbe remontée et un excellent début de saison.