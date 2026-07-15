À voir : Henrique inscrit son premier but sous les couleurs de l'Ajax d'une belle manière

Mercredi, l'Ajax a pris l'avantage dès le premier quart d'heure lors du match amical contre le VfL Bochum. À l'issue d'une belle action, le ballon est arrivé dans les pieds de Caio Henrique, qui a inscrit son premier but sous les couleurs des Amstellodamois.

Recruté cet été à l’AS Monaco pour 10,5 millions d’euros, le Brésilien de 28 ans est pressenti pour occuper le poste de latéral gauche titulaire, afin de stabiliser un secteur qui a connu bien des déconvenues la saison passée.

Même si l’opposition n’était que Bochum, son premier but est déjà dans la boîte.

Après une combinaison rapide entre Abdellah Ouazane et Oscar Gloukh, le ballon est arrivé dans la surface de réparation devant Henrique, qui avait monté avec l’attaque. D’une demi-volée maîtrisée du gauche, il a logé le ballon derrière le gardien de Bochum, Timo Horn.

Néanmoins, Henrique n’est pas réputé pour son sens du but : il n’a inscrit que cinq réalisations au cours de sa carrière. En revanche, il totalise déjà 49 passes décisives.