À voir : Hakim Ziyech postule pour une place dans la sélection marocaine pour la Coupe du monde grâce à un superbe coup franc

Hakim Ziyech retrouve la forme au meilleur moment. Mercredi soir, le gaucher de 33 ans a été décisif pour le Wydad AC en inscrivant un doublé, offrant ainsi la victoire à son équipe face au COD Meknès.

Avec 64 sélections à son actif, Ziyech alimente les débats au Maroc, nation passionnée de football, alors qu’il a disputé son dernier match international sous les couleurs des Lions de l’Atlas en septembre 2024.

Nombreux sont les supporters qui espèrent le voir revenir en sélection pour la Coupe du monde 2026. Contre Meknès, victoire 2-0, il s’est montré sous son meilleur jour. Son coup franc de 25 mètres, à la 23e minute, n’a laissé aucune chance au gardien Aymane Majid.

Il a ensuite doublé la mise juste avant la mi-temps sur penalty. L’ancien Ajacien espère désormais que le sélectionneur Mohamed Ouahbi l’intégrera dans la liste pour la Coupe du monde afin d’apporter toute son expérience au groupe.