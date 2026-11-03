À voir : après la mort d'un joueur de Tenerife, le gardien d'Andorre menacé de 4 ans de prison pour homicide involontaire !

Le décès de Jesús de Miguel, attaquant du club de Tenerife, a relancé le débat sur la responsabilité juridique éventuelle du gardien de but d'Andorre, Jesús Ono, après le violent choc qui les a opposés lors de la rencontre entre les deux équipes en deuxième division espagnole, un incident qui s'est soldé par une grave blessure de l'attaquant, avant que son club n'annonce son décès mardi matin.

Dans un communiqué officiel, le club de Tenerife a confirmé le décès du joueur, exprimant sa profonde tristesse et présentant ses condoléances à sa famille et à ses proches. Il a également demandé que l'intimité de la famille soit respectée en ces circonstances douloureuses.

Selon le journal espagnol « Sport », le décès du joueur accentue l'importance des interrogations juridiques autour de l'incident, car l'affaire pourrait passer de l'examen de la responsabilité d'une blessure sportive à l'éventuelle qualification d'homicide involontaire, si l'enquête établit que l'intervention du gardien a dépassé les limites des risques acceptables dans la pratique du football et a constitué une négligence grave ayant directement causé la mort de l'attaquant.

Le code pénal espagnol, dans son article 142, prévoit de punir quiconque cause la mort d'une personne par négligence grave d'une peine de prison comprise entre un et 4 ans, tandis que la mort résultant d'une négligence de moindre gravité est punie d'une amende allant de 3 à 18 mois.

Mais le décès de De Miguel ne signifie pas automatiquement la condamnation du gardien d'Andorre ni l'établissement de sa responsabilité pénale ; il revient en effet aux autorités compétentes de déterminer la nature de l'intervention et ses circonstances, et de savoir si le gardien a enfreint les règles du jeu d'une manière dépassant les fautes habituelles et les risques inhérents au football.

Il faut également prouver l'existence d'un lien de causalité direct entre le choc et le décès, en s'appuyant sur les rapports médicaux, les preuves filmées et les évaluations techniques.

Parmi les éléments susceptibles de trancher l'affaire figurent l'examen des enregistrements du match pour déterminer la position du ballon au moment du contact, la manière dont le gardien s'est élancé vers l'attaquant, et s'il pouvait éviter la collision, ainsi que le recours à des experts pour évaluer la gravité de la faute et son lien avec l'issue à laquelle l'incident a abouti.

Le carton rouge reçu par Ono ne constitue pas un verdict de condamnation pénale, de même que la sanction sportive n'empêche pas l'ouverture d'une procédure judiciaire indépendante si des indices justifiant une enquête sont réunis. En revanche, la gravité de l'intervention ou l'issue tragique ne suffisent pas à elles seules à prouver la commission d'un crime.

Les rapports médicaux et l'enquête sur les circonstances du décès devraient jouer un rôle décisif pour déterminer si l'incident entre dans le cadre des risques sportifs habituels, ou s'il a dépassé ce cadre pour relever d'un comportement impliquant une négligence pénale justifiant des poursuites devant la justice espagnole.