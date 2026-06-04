Coup dur pour les Bleus lors de leur série de matchs de préparation à la Coupe du monde. La finaliste malheureuse de 2022 s’est inclinée de manière surprenante 1-2 face à la Côte d’Ivoire jeudi. Lundi, la France disputera son dernier match amical contre l’Irlande du Nord, avant d’entamer la Coupe du monde le 16 juin face au Sénégal.

Dominateurs en première période avec 76 % de possession, les Bleus ont toutefois buté sur le gardien Yahia Fofana, auteur d’une parade décisive face à Michael Olise, tandis que Kylian Mbappé et Rayan Cherki manquaient de précision dans le dernier geste. Mike Maignan a de son côté réalisé une parade remarquable sur une frappe de Simon Adingra lors d’une des rares contre-attaques ivoiriennes.

Les Bleus ont finalement ouvert le score juste avant la mi-temps : après un bel enchaînement, Cherki a conclu d’une frappe puissante dans la lucarne. Un coup de pouce bienvenu pour Deschamps et ses hommes, mais une déception pour les vaillants Ivoiriens.

La Côte d’Ivoire n’a pas abdiqué et a immédiatement effacé ce léger retard huit minutes après la reprise. Nicolas Pépé a servi son coéquipier Guéla Doué d’une passe précise, qui a ensuite conclu dans le coin inférieur gauche : 1-1. Le Stade de la Beaujoire à Nantes s’est alors momentanément tu après l’égalisation peu après la pause.

Les Bleus ont alors tenté de réagir, mais les Éléphants, bien regroupés, guettaient les espaces derrière la défense française. Deschamps a effectué plusieurs changements sans parvenir à inverser la tendance.

Mais, à la 85e minute, la Côte d’Ivoire a asséné le coup de grâce : bien lancé en contre, Amad Diallo a conclu d’une frappe précise dans le coin gauche. Un choc pour les Bleus, incapables de revenir au score dans les dernières minutes.