À une marche de Pelé… Ronaldo intègre le club très fermé des meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe du monde

Cristiano Ronaldo, capitaine de la sélection portugaise, est entré dans le club très fermé des meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe du monde en inscrivant un nouveau but face à la Croatie lors de l’édition en cours.

Il a ainsi permis au Portugal de l’emporter 2-1 face aux coéquipiers de Luka Modrić, vendredi matin lors des 32es de finale, et de se qualifier pour un choc contre l’Espagne en huitièmes, lundi prochain.

La star du club saoudien Al-Nassr a transformé un penalty à la 68^e minute en logeant le ballon au centre des filets.

Il s’agit de son 11^e but en Coupe du monde, et il reste le seul joueur à avoir marqué lors de six éditions différentes de l’épreuve.

C’est toutefois son premier but en phase à élimination directe, malgré huit précédentes sorties dans ce format.

Selon les données de « Master Sheph », il pointe désormais à la 9e place du classement historique des buteurs du Mondial, classement toujours mené par son rival Lionel Messi (19 buts).

Il a égalé le total de l’Allemand Jürgen Klinsmann et du Hongrois Sándor Kocsis, et ne pointe qu’à une longueur de la légende brésilienne disparue Pelé (12 réalisations).

Harry Kane, l’actuelle star de l’Angleterre, pointe à la sixième place, à égalité avec l’ancien Français Just Fontaine, avec 13 buts chacun.

Quatre d’entre eux participent à la Coupe du monde 2026 : Messi (19 buts), Mbappé (18 buts), Kane (13 buts) et Ronaldo (11 buts). Le classement pourrait donc évoluer à tout moment. et enfin Ronaldo, neuvième avec 11 buts.