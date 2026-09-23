Yan Diomandé frappe à la porte de Vinicius Junior, et avec force. L'Ivoirien n'a eu besoin que de 36 minutes pour livrer l'un des aspects les plus positifs du derby madrilène, malgré la défaite du Real face à l'Atlético (2-1) au stade Metropolitano, dimanche dernier, dans le cadre de la Liga.

Diomandé est entré en jeu alors que le Real jouait à dix, que l'Atlético menait au score et que la rencontre semblait quasiment pliée. Pourtant, loin de se cacher, il a dominé le côté gauche, pris ses responsabilités et terminé la partie comme l'un des joueurs les plus actifs de Mourinho en seconde période, selon le journal espagnol « Marca ».

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Mais Diomandé n'est pas seulement propulsé vers le onze de départ par ses bonnes performances et par le repli inquiétant du niveau de Vinicius : il bénéficie aussi du soutien du public, qui souhaite tout particulièrement que l'Ivoirien prenne la place du Brésilien.

En réponse à la question : « Estimez-vous que Diomandé doit être titulaire, et au détriment de qui ? », 86 % des participants au sondage de « Marca », qui a dépassé les 50 000 voix, ont estimé qu'il devait être titulaire à la place de Vinicius.

En revanche, 7 % ont soutenu une titularisation au détriment d'autres joueurs, à savoir Mbappé, Bellingham ou Güler, tandis que 7 % ont estimé qu'il ne devait pas être titulaire. Ainsi, la proportion des voix favorables à la titularisation de Diomandé a atteint 93 %.

Comparaison du derby

Lors du derby madrilène, Vinicius a réussi 8 passes sur 11, soit un taux de précision de 73 %, dont 78 % dans la moitié de terrain adverse et 50 % dans la moitié de terrain de son équipe.

Diomandé, lui, a été plus précis, réussissant 9 passes sur 10, soit un taux de réussite de 90 %, en plus de 89 % dans la moitié de terrain adverse et 100 % dans la moitié de terrain de son équipe.

Il y avait également une statistique marquante pour un joueur entré en jeu alors que le Real Madrid était en infériorité numérique : Diomandé a touché le ballon à 31 reprises, contre seulement 22 pour Vinicius.

L'Ivoirien a aussi été plus tranchant dans les duels, réussissant 4 dribbles sur 6 tentatives, tandis que Vinicius n'a franchi les défenseurs qu'une seule fois. Diomandé a par ailleurs obtenu 5 fautes, contre une seule faute subie par le Brésilien.

Le seul domaine dans lequel Vinicius a devancé son coéquipier lors de cette comparaison est la distance parcourue balle au pied, soit 93 mètres contre 72 mètres pour Diomandé, un écart également lié au temps passé par chaque joueur sur le terrain.

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