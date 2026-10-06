C’est ce que rapporte le quotidien sportif italien Corriere dello Sport. L’international turc n’avait pourtant prolongé son contrat avec les Bianconeri qu’en février, jusqu’en 2030, mais un départ de Turin pourrait tout de même se profiler pour lui, à une condition.

Selon le journal, la Juve serait prête à accompagner un départ de Yildiz si l’équipe ne devait une nouvelle fois pas se qualifier pour la Ligue des champions cette saison. Lors de l’exercice écoulé déjà, l’équipe avait manqué la C1 dans le sprint final et dispute désormais la Ligue Europa.

Le journal évoque la barre des 100 millions d’euros comme seuil de tolérance pour Yildiz. Le Real voudrait apparemment proposer exactement ce montant si la Juve manquait encore une fois le coche pour la C1, et s’estimerait alors en très bonne position pour le joueur de 21 ans.

Quels clubs, en plus du Real Madrid, s’intéressent encore à Kenan Yildiz ?

Le rapport cite deux autres clubs : Arsenal et le Bayern. Chez les Gunners, un joueur pour le poste de Yildiz sur l’aile gauche est toutefois arrivé cet été en la personne de Christos Tzolis. Un retour au Bayern, où l’attaquant a été formé avant de poursuivre à Turin après des désaccords, paraît actuellement hautement improbable.

Yildiz s’est cassé le pied lors de la première journée de Serie A à Frosinone et est absent depuis. Son retour à Turin n’est attendu que vers la fin de la phase aller, si bien que les prétendants comme le Real devraient d’abord attendre de voir dans quelle forme il se trouvera durant la seconde partie de saison. Lors de l’exercice passé, Yildiz a signé dix buts et sept passes décisives en 36 matches de première division en Italie. Avec la Turquie, il compte jusqu’ici 31 sélections (cinq buts).