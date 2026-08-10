Le club turc de Trabzonspor a officiellement annoncé la conclusion de la vente du contrat de son joueur Salih Malkoçoğlu au club émirati d'Al Jazira, une décision intervenue quelques heures avant la rencontre attendue qui oppose la formation émiratie à son homologue saoudienne d'Al Ittihad, dans le cadre du barrage qualificatif pour la phase de ligue de la Ligue des champions d'Asie de l'élite.

Le club turc a confirmé, dans un bref communiqué publié sur ses plateformes officielles, que toutes les procédures liées au transfert du joueur avaient été finalisées et que l'ensemble des documents officiels avaient été signés, sans dévoiler les détails financiers de l'opération ni la durée du nouveau contrat.

Cette démarche s'inscrit dans le plan de la direction d'Al Jazira visant à réorganiser l'effectif et à le renforcer avec de nouveaux éléments capables de faire la différence, en vue de la nouvelle saison au cours de laquelle le club ambitionne de rivaliser sur tous les fronts, sur le plan national comme continental.

Al Jazira se prépare à disputer l'un de ses matches les plus importants de la saison, lorsqu'il recevra Al Ittihad d'Arabie saoudite, demain mardi, au stade Mohammed ben Zayed dans la capitale Abou Dhabi, dans une rencontre sans partage, le vainqueur se qualifiant directement pour la phase de ligue de la Ligue des champions d'Asie de l'élite.

La formation émiratie aborde ce match dans un climat d'optimisme, portée par les facteurs du terrain et du public, et avec une grande volonté de tirer profit du soutien populaire attendu pour décrocher son billet de qualification et poursuivre l'aventure continentale, tandis qu'Al Ittihad, surnommé « le Doyen », cherche à franchir l'obstacle du barrage, à confirmer sa présence en phase de groupes et à continuer de disputer le titre continental.

La rencontre devrait être le théâtre d'une intense bataille tactique entre les deux équipes, chacune disposant d'éléments de qualité capables de faire pencher la balance, dans l'attente d'un large public pour ce duel décisif.