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Le plus grand gagnant sous Jürgen Klopp s’adresse à ceux qui, autrefois, ne croyaient pas en lui.

Après sa prestation éclatante contre les Pays-Bas, Derry Scherhant a adressé un message à ceux qui doutaient de lui et le critiquaient autrefois.

Lors de la victoire 5-0 (1-0) de la sélection allemande lundi soir , le joueur offensif du SC Fribourg a été l’un des joueurs les plus en vue . Après une belle action individuelle, il a ouvert le score pour l’Allemagne juste avant la pause. L’ancien joueur du Hertha s’est également signalé par deux tirs sur les poteaux lors de ce match « à domicile » au stade olympique.

« C’est tout simplement incroyable quand je pense que je joue maintenant en équipe nationale. Il y a quelques années, on me disait que je ne deviendrais jamais professionnel. Certaines personnes disaient : 'Oui, tu n’as pas le niveau, la Regionalliga au mieux pour toi.' C’est tout simplement incroyable de pouvoir être ici aujourd’hui », s’est réjoui le joueur de 24 ans après le coup de sifflet final.

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Pour lui, voir jusqu’où il est arrivé et « avoir prouvé à ceux qui n’ont jamais cru en moi » ce dont il était capable constitue aussi une « satisfaction », a expliqué Scherhant. « Ceux qui, pendant mes années chez les jeunes, ont aussi toujours essayé, dans une certaine mesure, de me rabaisser. Il y en avait plusieurs. »

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Dans quels clubs Derry Scherhant a-t-il commencé sa carrière ?

Né à Berlin, Scherhant est longtemps passé inaperçu auprès des grands clubs comme le Hertha et l’Union pendant ses années de formation . Celui qui joue aujourd’hui à Fribourg a dû faire son chemin dans de plus petits clubs et tenter de se faire remarquer, notamment au SC Charlottenburg, au Tennis Borussia Berlin, au FC Viktoria 1889 Berlin et au Berliner Sport-Club.

« Je sais ce que l’on ressent quand on ne joue pas chez les jeunes, quand on passe inaperçu », avait déclaré Scherhant il y a quelques jours, lors d’une conférence de presse avec la sélection allemande, à propos de son parcours. Avoir marqué précisément au stade olympique de Berlin, dans sa ville natale, le rend « fou de joie ».

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Pendant la période du Covid, il a dû se battre pour pouvoir s’entraîner davantage, car de nombreux terrains étaient fermés. « Chaque jour, j’escaladais la clôture, je dribblais, je tirais encore et encore au but. Aussi difficile que la période du Covid ait été pour tout le monde, elle m’a beaucoup aidé sur le plan footballistique », avait-il confié à Sport Bild. « Quand les agents chargés du maintien de l’ordre effectuaient des contrôles sur un terrain, nous passions simplement à l’autre : les installations sont juste à côté », avait-il raconté à Sports Illustrated.

Après cinq années passées au Hertha Berlin, Scherhant a finalement rejoint le SC Fribourg en 2025. En très peu de temps, il y est devenu un titulaire indispensable pour l’entraîneur du SC, Julian Schuster, avant d’accéder, peu après, à l’équipe nationale.

Getty Images

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Qu’a dit Jürgen Klopp de la prestation de Derry Scherhant ?

Après ses récentes prestations sous le maillot allemand, Scherhant n’est plus seulement un joueur confirmé de Bundesliga : il semble aussi avoir gagné sa place en sélection allemande, du moins pour le moment. Après le match contre les Pays-Bas, le sélectionneur Jürgen Klopp n’a eu que des éloges pour le joueur de 24 ans.

« Tous les deux savent jouer au football, bon sang », a lancé Klopp à propos de Scherhant et de Brajan Gruda, son pendant sur l’aile, lui aussi remarquable. « Mais le travail qu’ils ont fourni et qu’ils ont dû fournir aujourd’hui, c’est énorme. Et c’est cela qui, au bout du compte, fait une équipe. D’autres savent aussi jouer au football. Mais au final, ce qui compte, c’est la passion et l’engagement que tu y mets », a ajouté Klopp, saluant également la prestation du duo sans ballon.