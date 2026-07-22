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« A terni l'image du football » : un entraîneur allemand est inculpé après un scandale d'espionnage en Angleterre

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L'entraîneur allemand Tonda Eckert est accusé par la Fédération anglaise de football (FA) d'espionnage à l'encontre d'équipes adverses.

La Fédération anglaise de football a officialisé l'information mercredi. Le club d'Eckert, le FC Southampton, qui évolue en deuxième division anglaise, a immédiatement assuré sa « coopération sans réserve ».

«Tonda Eckert est inculpé de trois infractions à la règle E3.1 pour des comportements répréhensibles», a indiqué la FA dans un communiqué.

Selon le communiqué, l’entraîneur principal aurait « jeté le discrédit sur le football » en « ordonnant et/ou autorisant », entre décembre 2025 et mai 2026, l’observation des séances d’entraînement des futurs adversaires Oxford United, Ipswich Town et FC Middlesbrough. Eckert dispose d’une semaine pour présenter ses observations.

Réaction du FC Southampton : « Le club soutient pleinement Tonda »

Southampton a immédiatement réagi : « Tonda et le club continueront à coopérer sans réserve et en toute transparence avec la FA », a déclaré le club de deuxième division. « Le club soutient pleinement Tonda et son staff technique. » Aucune autre déclaration ne sera faite pour l’instant concernant la procédure.

L’affaire d’espionnage avait éclaté en mai, lorsqu’un membre du staff avait été surpris en train d’observer l’entraînement du FC Middlesbrough avant la demi-finale des play-offs du Championship. En conséquence, Southampton avait été exclu des matchs de promotion.

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