Jamie O'Hara, ancienne star de Tottenham, s'en est pris violemment à Omar Marmoush et Dominic Solanke, dont les difficultés devant le but ont perduré lors de la défaite un but à zéro face à Leeds United.

Marmoush n'est resté sur le terrain que 65 minutes face à Leeds, avant que Kulusevski ne le remplace, tandis que Solanke a débuté la rencontre sur le banc avant d'entrer en jeu, sans apporter la moindre contribution notable.

O'Hara, qui a commenté la défaite dans l'émission Jim White on Jim Day, n'a pas du tout été satisfait de ce qu'il a vu.

Le réseau talkSPORT a rapporté les propos d'O'Hara, qui a déclaré : « Solanke n'était absolument pas présent lorsqu'il est entré en jeu. »

Et d'ajouter : « Omar Marmoush a désormais atteint le niveau d'un joueur imposteur. Je ne sais pas ce qu'il fait. »

Il a poursuivi : « L'avons-nous recruté depuis Manchester City ? Ou avons-nous recruté son frère jumeau ? Je ne sais pas qui est cet homme, car il est extrêmement mauvais à tous points de vue. »

Il a continué : « Vous avez des joueurs comme Mohammed Kudus, qui veulent envoyer des ballons dans la surface et les placer dans de bonnes zones. Nous en sommes maintenant à hésiter à envoyer le ballon dans la surface, parce que les attaquants ne parviendront pas à marquer. »

Marmoush a rejoint Tottenham en provenance de Manchester City lors du mercato estival 2026, sous forme de prêt dans un premier temps.

Toutefois, ce prêt se transformera en transfert définitif l'été prochain, pour un montant de base de 50 millions de livres sterling, auquel s'ajoutent 10 millions en variables et bonus.

L'international égyptien, qui a débuté comme titulaire lors de 9 matches de Premier League cette saison sous la direction de Roberto De Zerbi, n'a inscrit qu'un seul but toutes compétitions confondues lors de la saison en cours.

Fait inquiétant, la disette de Marmoush face à Leeds signifie qu'il reste incapable de faire trembler les filets dans le moindre match à l'extérieur en Premier League depuis qu'il a rejoint Manchester City en provenance de l'Eintracht Francfort en janvier 2025.