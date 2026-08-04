A-t-il tranché ? Vinicius laisse entrevoir son avenir avec des mots clairs

Vinicius Junior, joueur du Real Madrid, a laissé entendre quel serait son avenir avec le club merengue, en pleine controverse sur sa situation, alors qu'on l'associe à un départ vers Arsenal cet été.

Vinicius s'entraîne actuellement sous la direction de José Mourinho, et il a livré ses premières déclarations au sujet du nouveau projet du Real Madrid dirigé par l'entraîneur portugais.

Alors que son avenir demeure incertain, son contrat expirant l'été prochain sans avoir été prolongé à ce jour, cette question ne le préoccupe pas pour le moment, même s'il attend une réunion avec le Real Madrid pour tenter de parvenir à un accord.

Vinicius a déclaré sur la chaîne de télévision du Real Madrid : « Les choses se sont bien passées, j'ai fait connaissance avec le nouvel entraîneur et les nouveaux joueurs, et je me suis entraîné dur. Mourinho veut que je sois tel que j'ai toujours été : heureux, joyeux, et que je joue avec mon propre style de football. »

Le joueur a poursuivi dans un autre message concernant son intention de continuer à porter le blanc : « Nous devons nous préparer physiquement afin de réduire les blessures au cours de la saison et de pouvoir compter sur tout le monde. »

Le Brésilien a parlé de l'entraînement en ces termes : « Une double séance d'entraînement hier, et une seule séance aujourd'hui. C'est ainsi que ça se passe. Aujourd'hui, nous avons fait quelques exercices en salle et de courts exercices pour renforcer les muscles de nos jambes. C'était une bonne séance d'entraînement, et nous sommes tous partis complètement épuisés, mais il est temps de se reposer maintenant pour préparer demain. C'est ainsi qu'est la période de préparation de la saison, et nous devons être prêts. »