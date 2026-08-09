A-t-il tranché sur son avenir ? Un nouveau pas de Manchester United en direction de Rashford

Marcus Rashford est de retour à Manchester United, ce dimanche matin, et souhaite relancer sa carrière à Old Trafford.

Rashford est revenu au centre d'entraînement de Carrington de Manchester United tôt dimanche matin, et s'est envolé pour Dublin à 11 heures avec ses coéquipiers afin de rejoindre l'équipe dans son camp d'entraînement.

Selon des sources citées par le journal « The Sun », le joueur de 28 ans est déterminé à faire un retour en force au club de son enfance, malgré les trois années tumultueuses qu'il vient de traverser.

Rashford n'a plus joué avec United depuis le 12 décembre 2024, après que l'entraîneur de l'époque, Rúben Amorim, eut désapprouvé son comportement.

Mais Marcus Rashford, qui n'avait plus de numéro dans l'effectif après que Matheus Cunha eut récupéré le « 10 » l'an dernier, pourrait faire son retour dans les rangs de United face à Milan, sous la direction d'Amorim, en Pologne samedi.

Toutefois, Rashford porterait le maillot numéro 14 s'il était toujours à Old Trafford au coup d'envoi de la saison.

Michael Carrick, entraîneur de Manchester United, était le capitaine de l'équipe lorsque Rashford a fait ses débuts avec le club en février 2016, et les deux hommes ont travaillé ensemble pendant près de six ans après l'arrivée de Carrick au sein du staff technique.

Rashford a passé la saison dernière en prêt à Barcelone, et il avait publiquement affiché son souhait de rester définitivement en Catalogne.

Mais Barcelone a renoncé à l'option d'achat de Rashford pour 26 millions de livres sterling et a signé son compatriote anglais, l'ailier gauche Anthony Gordon, en provenance de Newcastle pour 69 millions de livres sterling.

Rashford est le joueur le mieux payé de Manchester United, avec 325 000 livres sterling par semaine, et il lui reste deux ans de contrat.

Le salaire de l'international anglais a jusqu'ici empêché tout transfert effectif cet été, bien que plusieurs grands clubs soient encore à la recherche d'un ailier.

Manchester United a annulé son entraînement ouvert au public prévu à Carton House, à Maynooth, sur fond de soupçons selon lesquels le retour de Rashford aurait influencé ce changement de programme.

Il est peu probable que Rashford participe au match amical qui se tiendra mercredi soir face à Leeds United à Croke Park, puisqu'il n'aura disputé que quelques séances d'entraînement.

Depuis qu'il a signé un contrat de cinq ans avec United en juillet 2023, Rashford n'a inscrit que 15 buts pour le club, et il est également entré en conflit avec l'ancien entraîneur Erik ten Hag à deux reprises.

Ten Hag avait qualifié d'« inacceptable » la présence de Rashford à une fête d'anniversaire quelques heures après la défaite dans le derby de Manchester en octobre 2023.

Rashford avait également été écarté du match de quatrième tour de la Coupe d'Angleterre face à Newport County en janvier 2024, après une virée en milieu de semaine à Belfast.