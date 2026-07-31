L'ancien président du club d'Al-Nassr a suscité la polémique après avoir adressé un message à la tonalité ironique aux supporters du rival traditionnel Al-Ahli, au sujet du départ de l'entraîneur allemand Matthias Jaissle de la tête de l'équipe.

Des rapports de presse avaient confirmé que Jaissle avait présenté sa démission de son poste d'entraîneur d'Al-Ahli, hier jeudi, afin de prendre la direction de Newcastle United la saison prochaine, en remplacement de son ancien entraîneur Eddie Howe.

Le prince Faisal ben Turki, ancien président du club d'Al-Nassr, a publié un tweet sur son compte officiel sur le site « X », dans lequel il a écrit : « Réglez vos problèmes avec votre entraîneur qui vous a quittés, loin d'Al-Nassr ; nous ne savons rien de lui et nous n'y sommes pour rien. »

Bien que l'ancien président d'Al-Nassr n'ait pas explicitement mentionné le nom d'Al-Ahli, sa réponse s'adressait à certains supporters d'« Al-Raqi » qui avaient accusé certains responsables affiliés au club d'Al-Nassr d'être à l'origine du départ de Jaissle.

La relation entre les supporters d'Al-Ahli et d'Al-Nassr est marquée par une grande tension, depuis les matchs entre les deux équipes la saison dernière, que ce soit en Supercoupe d'Arabie saoudite, lorsqu'« Al-Raqi » a été sacré champion, ou en championnat Roshn, lorsque chaque équipe a battu l'autre.

Après l'un de ces matchs, certains joueurs d'Al-Ahli, à leur tête le défenseur turc Merih Demiral, ont accusé les responsables du championnat saoudien de favoriser Al-Nassr, pour le bien de sa star portugaise Cristiano Ronaldo.