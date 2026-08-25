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Abobakr El Mokadem

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A-t-il rejoint Riyad ? Un tournant décisif dans les négociations entre Al-Hilal et Arsenal au sujet de Martinelli

Mercato
G. Martinelli
Arsenal
Al Hilal
Brésil
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Arabie saoudite

Un soutien de poids pour l'équipe saoudienne

Al Hilal s'est rapproché de la signature du Brésilien Gabriel Martinelli, ailier d'Arsenal, lors du mercato estival en cours. 

Le site « Foot Mercato » a indiqué : « Selon nos informations, le club saoudien est parvenu à un accord avec Arsenal pour le transfert de Gabriel Martinelli. » 

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Et de poursuivre : « Ainsi, le Brésilien viendra renforcer la ligne offensive d'Al Hilal, qui compte déjà Crysencio Summerville, arrivé de West Ham, tandis que la signature de l'attaquant d'Aston Villa, Ollie Watkins, est également envisagée. »

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De son côté, Fabrizio Romano, spécialiste des transferts, a déclaré via son compte sur « X » : « Al Hilal poursuit des discussions avancées concernant Gabriel Martinelli, avec l'espoir de finaliser l'opération prochainement ; mais il ne se rendra pas à Riyad aujourd'hui. »

Et de conclure : « Les informations faisant état d'un déplacement de Martinelli en Arabie saoudite ont été qualifiées de fausses par des sources au sein du club, mais les négociations se poursuivent avec l'entourage du joueur. Al Hilal est confiant. »

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