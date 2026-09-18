Patrick Vieira a entamé sa mission à la tête du staff technique de l'équipe nationale du Sénégal avec une nouvelle liste marquée par plusieurs changements, dont le plus notable est l'absence du capitaine Sadio Mané, la star d'Al-Nassr, pour le prochain rassemblement.

Vieira, qui a pris les rênes des Lions de la Teranga en remplacement de Pape Thiaw, a dévoilé sa première liste en vue des rencontres face au Mozambique et à l'Éthiopie dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027, avant de disputer un match amical contre les Comores à Marseille.

Ce début de mission du technicien français intervient après une fin décevante en Coupe du monde, à la suite de l'élimination du Sénégal en huitièmes de finale face à la Belgique sur le score de 3-2. Vieira entame ainsi une nouvelle étape au cours de laquelle il cherche à reconstruire l'équipe tout en conservant un certain nombre de cadres essentiels.

Absence de Mané et retour de Gueye

La liste a été marquée par l'absence de Sadio Mané, tandis que plusieurs cadres ont conservé leur place, à commencer par Kalidou Koulibaly et Idrissa Gana Gueye.

Vieira a également convoqué Pape Gueye, qui avait annoncé sa retraite temporaire de la sélection après la Coupe du monde tant que l'ancien staff technique poursuivrait sa mission.

Au poste de gardien de but, Yehvann Diouf, le portier de Nice, figure en tête des nouvelles options pour occuper le poste de gardien titulaire après la retraite internationale d'Édouard Mendy.

Concernant l'absence de Mané, la star sénégalaise n'a pas officiellement annoncé sa retraite internationale, alors qu'un faux message avait circulé après la Coupe du monde prétendant qu'il prenait sa retraite, avant que plusieurs médias ne le relaient comme étant authentique.

Vieira devrait apporter davantage de précisions sur la décision d'écarter l'ancien capitaine de la sélection de sa liste.

Malang Sarr fait sa première apparition

La liste de Vieira a réservé une autre surprise avec la convocation de Malang Sarr pour la première fois de sa carrière avec l'équipe nationale sénégalaise.

L'ancien défenseur de Newcastle rejoint un groupe de noms évoluant dans les championnats européens, parmi lesquels Nobel Mendy, joueur de Hull City, Sadibou Sané de Monaco, et Arouna Sangante, aux côtés d'Iliman Ndiaye, Lamine Camara et Ibrahima Mbaye.

Le nom d'Ismaïla Soumaré, joueur de Rennes, figure également dans la liste, une décision qui pourrait constituer une surprise compte tenu de la forte concurrence pour les postes offensifs.

En revanche, Vieira n'a convoqué ni Pape Demba Diop ni Pathé Ciss pour le prochain rassemblement.

La liste complète du Sénégal

Gardiens de but : Yehvann Diouf, Mory Diaw, Ngagne Demba Tiam, Mamour Ndiaye.

Défense : Kalidou Koulibaly, Nobel Mendy, Malang Sarr, El Hadji Malick Diouf, Moussa Niakhaté, Mamadou Sarr, Sadibou Sané, Arouna Sangante, Lamine Sy.

Milieu : Idrissa Gana Gueye, Pape Alassane Gueye, Lamine Camara, Rassoul Ndiaye, Bara Saboukou Ndiaye, Pape Matar Sarr.

Attaque : Ibrahima Mbaye, Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr, Abdoulaye Sima, Assane Diao, Nicolas Jackson, Boulaye Dia, Issa Soumaré, Mamadou Diakhon, Pape Moussa Fall.