Vinícius Junior, le joueur du Real Madrid, a laissé entrevoir son avenir avec le club madrilène, dans un contexte de polémique autour de son futur, associé à un départ à Arsenal cet été.

Vinícius s'entraîne actuellement sous les ordres de José Mourinho, et il a livré ses premières déclarations sur le nouveau projet du Real Madrid dirigé par le technicien portugais.

Alors que son avenir reste incertain, son contrat s'achevant l'été prochain et n'ayant toujours pas été prolongé à ce jour, cette question ne le préoccupe pas pour l'instant, bien qu'il attende une réunion avec le Real Madrid pour tenter de parvenir à un accord.

Vinícius a déclaré sur la chaîne de télévision du Real Madrid : « Les choses se sont bien passées, j'ai fait connaissance avec le nouvel entraîneur et les nouveaux joueurs, et je me suis entraîné dur. Mourinho veut que je sois comme je l'ai toujours été : heureux, épanoui, et que je joue mon football à ma manière. »

Le joueur a poursuivi dans un autre message concernant son intention de continuer à porter le maillot blanc : « Nous devons nous préparer physiquement afin que les blessures diminuent au cours de la saison et que nous puissions compter sur tout le monde. »

Le Brésilien a évoqué l'entraînement en ces termes : « Une double séance d'entraînement hier, et une seule séance aujourd'hui. C'est ainsi que les choses se déroulent. Aujourd'hui, nous avons fait quelques exercices en salle et de courts exercices pour renforcer les muscles de nos jambes. C'était une bonne séance d'entraînement, et nous sommes tous repartis complètement épuisés, mais il est temps de se reposer désormais en vue de demain. Voilà comment se déroule la préparation de la saison, et nous devons être prêts. »