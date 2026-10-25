L'action impliquant João Cancelo et l'Ivoirien Diomande, joueur du Real Madrid, a suscité la polémique lors du Clasico face au Barça, après que ce dernier a subi un contact violent au mollet par les crampons de la chaussure du latéral portugais, sans que la situation ne soit révisée par l'assistance vidéo à l'arbitrage « VAR ».

Le quotidien espagnol « AS » a indiqué que l'incident s'est produit à la 57e minute, lorsque Cancelo a touché la jambe de Diomande avec ses crampons lors de l'intervention, dans une action qui a mis en lumière l'intensité du contact entre les deux joueurs.

Le site « Defensa Central » a ajouté que le joueur ivoirien a été contraint de quitter le terrain pendant une minute après l'incident, avant que la rencontre ne se poursuive sans révision de la situation par l'assistance vidéo.

Cette action a relancé la polémique autour des décisions arbitrales lors du Clasico, notamment en raison de l'absence d'intervention de l'assistance vidéo pour examiner le contact, dans une rencontre marquée par la rivalité et la tension entre le Barça et le Real Madrid.

De son côté, le site « Archivo VAR » a commenté l'action, estimant que Cancelo avait touché la jambe de son adversaire avec son talon sans faire usage d'une force excessive, mais qu'il avait provoqué une éraflure à l'arrière de la jambe, soulignant que Martínez Munuera, l'arbitre de la rencontre, avait commis une grave erreur en ne brandissant pas le carton jaune.