Le Real Madrid s'est imposé face à son éternel rival, le Barça, sur le score de 2-1 lors du Clasico de la phase aller de la Liga, au stade Spotify Camp Nou.

Le site « Archivo VAR », spécialisé dans les situations arbitrales litigieuses, a attribué une note de 5,75 sur 10 à l'arbitre Juan Martínez Munuera, qui a dirigé le Clasico.

Archivo VAR a indiqué que Munuera a été contraint d'apaiser les tensions dès les premières minutes, en essayant de ne pas se précipiter pour brandir des cartons jaunes, afin de ne pas instaurer un barème trop indulgent dans un match de ce type. Et il a eu raison d'agir ainsi.

Sa prestation s'est caractérisée par sa neutralité tout au long de la première mi-temps, mais il a rencontré quelques difficultés supplémentaires en seconde période. Il a eu à gérer deux situations litigieuses, qu'il a su trancher de manière plus ou moins acceptable : il en a géré une de façon parfaite, tandis que sa décision sur l'autre n'a pas été totalement judicieuse.

Dans les dernières minutes, l'arbitre a manqué d'une certaine constance dans ses décisions, puisqu'il n'a pas brandi un carton jaune évident à l'encontre de Camavinga. Mais dans l'ensemble, il a réussi à diriger un match extrêmement difficile, et ses points positifs ont largement dépassé ses points négatifs.

L'arbitre a commis deux erreurs dans la gestion des cartons, mais il a pris plusieurs décisions justes dans les autres situations.

Premièrement, l'arbitre n'a pas sanctionné une intervention de João Cancelo sur Diomande, qui a frôlé le dépassement des limites autorisées. Et bien que l'action paraisse rude lorsqu'on la regarde sur une image fixe, son visionnage au ralenti montre qu'il s'agit d'un contact ayant provoqué une éraflure sur la jambe de l'adversaire. Il s'agissait donc d'un cas évident nécessitant l'avertissement d'un carton jaune.

En revanche, l'arbitre a eu entièrement raison lorsqu'il a décidé de ne pas accorder un éventuel penalty pour une main d'Alejandro Baldé, sur une action marquée par 3 contacts simultanés en une seule seconde.

La main était tout à fait fortuite et ne justifiait pas de sifflement d'une faute. Dans ce cas, l'arbitre a pris la décision tout à fait juste.