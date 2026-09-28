A-t-il fui un duel avec Cristiano ? Mourinho refuse la sélection du Portugal pour sauver son ami

Les semaines passées ont révélé que la Fédération portugaise de football avait contacté José Mourinho pour lui proposer le poste de sélectionneur de l'équipe nationale, mais l'entraîneur portugais a décidé d'ignorer l'offre et de tendre la main à son ami Florentino Pérez au Real Madrid.

Le contact du Portugal est intervenu à un moment délicat, au cours du mois d'avril dernier, dans les semaines qui ont précédé la Coupe du monde, selon ce qu'a rapporté le journal espagnol « AS ».

Bien que l'avenir de Roberto Martínez semblait scellé par un départ de la tête du Portugal, indépendamment de ce qui se passerait lors de la Coupe du monde disputée en Amérique du Nord, la Fédération portugaise a commencé tôt à chercher un successeur, et le premier nom sur la table était celui de José Mourinho.

D'après les informations, Mourinho a effectivement écouté les responsables de la Fédération et a discuté avec eux des conditions liées au travail avec les équipes nationales comme point de départ pour parvenir à un accord, mais c'est précisément à ce moment-là que le Real Madrid est entré en action.

Le club madrilène traversait une période difficile, et son président Florentino Pérez a décidé que la solution résidait dans le retour d'un entraîneur ayant prouvé son succès par le passé. Selon le même scénario que celui qui s'était produit avec Zinédine Zidane et Carlo Ancelotti, Pérez a demandé de l'aide à celui qui était alors l'entraîneur de Benfica.

Bien que la relation entre Pérez et Mourinho n'ait jamais été rompue depuis le départ du Portugais de Madrid il y a 12 ans, et bien que son nom ait été évoqué à des occasions précédentes, le président et son adjoint José Ángel Sánchez ont estimé que le moment de son retour était venu.

C'est là que Mourinho a montré sa vraie nature : un ami ne vous laisse jamais tomber, ou du moins Mourinho ne l'a pas fait. Il a répondu à l'appel du Real Madrid sans hésiter et a refusé de nombreuses offres, au premier rang desquelles celle de la sélection portugaise.

Le Real Madrid a payé le montant de la clause libératoire à Benfica pour finaliser l'opération, tandis que la Fédération portugaise a compris la situation de l'entraîneur, se tournant rapidement vers une autre option qui sait très bien comment gérer Cristiano Ronaldo, à savoir Jorge Jesus.

Il est connu qu'il existe un différend entre Cristiano Ronaldo et José Mourinho, et Aitor Karanka, ancien adjoint de José Mourinho au Real Madrid, a fait éclater les détails de la confrontation tumultueuse qui a opposé le duo dans le vestiaire du club madrilène.

Il a révélé, lors d'une précédente interview avec l'émission « El Cafelito », que l'étincelle avait jailli après le match contre Valence en Coupe du Roi, lorsque Mourinho avait réprimandé sa star avec sévérité, poussant Ronaldo à répondre devant tout le monde, effondré et la voix pleine de larmes : « C'est moi qui t'ai tant soutenu. »

Ce n'est pas la première fois que le Portugal frappe à la porte de Mourinho : en 2012, alors qu'il était entraîneur du Real Madrid, la Fédération portugaise lui avait proposé de diriger la sélection parallèlement à son travail au club madrilène, mais la direction du Real Madrid avait alors refusé le cumul des fonctions.

Aujourd'hui, tous les indicateurs montrent que la relation entre l'ancien joueur de Benfica et le président du Real Madrid est entrée dans une nouvelle phase de confiance absolue et totale, une confiance semblable à celle que Pérez avait accordée à Zidane et Ancelotti, en raison de sa conviction quant à sa capacité à changer la situation vécue par l'équipe lors des deux dernières saisons.







