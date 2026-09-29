Un fait unique a marqué la vingt-septième édition de la Coupe du Golfe arabique « Khaleeji 27 », après que le deuxième qualifié du groupe A pour les demi-finales, aux côtés de l'Arabie saoudite, a été déterminé par tirage au sort.

La Fédération de la Coupe du Golfe de football a procédé à un tirage au sort dans l'un des hôtels de la ville de Djeddah, afin de départager le deuxième qualifié du groupe A pour les demi-finales de la compétition du Golfe aux côtés de l'Arabie saoudite, entre les sélections de l'Irak et d'Oman, après leur égalité en tout point.

Le tirage au sort a débouché sur la qualification de la sélection d'Oman pour les demi-finales, devenant ainsi le deuxième qualifié du groupe derrière la sélection saoudienne, qui a trôné en tête du groupe avec un parcours parfait (9 points).

Le recours au tirage au sort a suscité une polémique, amorcée par l'Australien Graham Arnold, le sélectionneur de l'Irak, qui a réclamé la qualification directe de son équipe en se référant aux règlements de la Fédération internationale de football « FIFA », en raison de sa meilleure place au classement par rapport à la sélection d'Oman.

L'histoire a commencé lors de la Coupe arabe 2025 au Qatar, lorsque la Fédération internationale de football a décidé de modifier le système de qualification depuis la phase de groupes, en cas d'égalité au nombre de points, de buts marqués et encaissés, ainsi qu'au fair-play.

La « FIFA » a décidé de supprimer le dernier critère, qui prévoyait le recours au tirage au sort en cas d'égalité en tout point, pour lui substituer le classement mensuel publié par la Fédération internationale de football, selon lequel l'équipe la mieux classée se qualifie.

La sélection de l'Irak occupe la 63e place mondiale au classement mensuel de la Fédération internationale de football, et la huitième à l'échelle asiatique, devançant la sélection d'Oman, qui occupe la 80e place mondiale et la onzième sur le continent asiatique.

Bien que cette modification ait été appliquée lors de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, la Fédération de la Coupe du Golfe de football ne l'a pas reconnue et a maintenu le critère du recours au tirage au sort comme ultime solution en cas d'égalité en tout point.

Les sélections de l'Irak et d'Oman ont obtenu 4 points, ayant fait match nul lors de la première rencontre 1-1, chacune ayant marqué 4 buts et en ayant encaissé 5, chacune ayant par ailleurs écopé de 8 cartons jaunes, sans aucun carton rouge.

Cette égalité est survenue à l'issue des deux matchs de la troisième et dernière journée du groupe A, où la sélection saoudienne s'est imposée face à son homologue irakienne sur le score de 2-0, au stade Al-Inma de Djeddah.

Au même moment, la sélection d'Oman a signé une victoire spectaculaire, après avoir renversé son retard face au Koweït, d'un but à zéro, pour l'emporter sur le score de 3-1 dans les dernières minutes de la rencontre. Une victoire qui lui a offert la qualification par tirage au sort par la suite.