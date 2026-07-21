Selon L'Équipe, Manchester United aurait actuellement pris l'avantage sur ses deux rivaux de Premier League.

Selon le média français, Manchester serait en pole position. En effet, Kone arrive en tête de la short-list des Red Devils et le milieu de terrain serait lui-même ouvert à un transfert. Les premières discussions entre les parties auraient déjà eu lieu.

Courtisé depuis plusieurs mois par de grands clubs, Kone aurait également intéressé l’Inter Milan. Toutefois, le milieu de terrain de 25 ans privilégierait un départ en Angleterre pour des raisons financières et de prestige.

Prêté à l’AS Rome depuis 2024, après un transfert estimé à 18 millions d’euros en provenance du Borussia Mönchengladbach, le milieu de terrain a disputé 65 matchs en Serie A, marquant quatre buts et délivrant autant de passes décisives.

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Thierry Henry lui a adressé des éloges appuyés.

Lors de la dernière Coupe du monde, Koné s’est également illustré au sein de l’équipe de France. Le milieu de terrain central a disputé cinq matches et a été titularisé à quatre reprises par Didier Deschamps.

Après le quart de finale remporté 2-0 contre le Maroc, la légende française Thierry Henry a même rendu visite au groupe et adressé un éloge appuyé à Koné, qu’il compte toujours parmi ses joueurs clés pour les Jeux olympiques de 2024 : « Aujourd’hui, j’ai retrouvé le vrai Manu », s’est réjoui l’homme de 48 ans.

Grâce à son excellent parcours lors de la Coupe du monde, sa valeur marchande aurait grimpé de 50 à 60 millions d’euros, promettant à l’AS Rome une belle plus-value en cas de transfert.

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Après les arrivées de Santos et Tielemans, Manchester United continue d’investir au milieu de terrain.

Le montant élevé du transfert ne semble pas effrayer Manchester United. Selon certaines sources, le fait que les Red Devils aient déjà recruté deux milieux, Andrey Santos (Chelsea FC, 56 millions) et Youri Tielemans (Aston Villa, 41 millions), ne constituerait pas non plus un obstacle.

Les Red Devils auraient par ailleurs trouvé un accord avec Ederson (Atalanta Bergame) il y a quelques semaines, mais ce dossier semble désormais enterré au profit du Franco-Ivoirien.







