A-t-il craché au visage d’une employée ? De graves accusations contre le père de Lamine Yamal révélées après le Ballon d’Or

Comme l’a rapporté Cronica Global, une publication du célèbre journal espagnol El Espanol, au lendemain de la cérémonie en citant des témoins oculaires, Nasraoui aurait craché au visage d’une employée dans un café de l’aéroport de Barcelone à la suite d’une dispute, déclenchant une altercation physique.

Des témoins indignés seraient intervenus et auraient eux aussi été attaqués par Nasraoui. Le père de Yamal aurait même saisi une chaise pour la jeter sur les personnes présentes. La police de l’aéroport a finalement dû intervenir. Malgré tout, Nasraoui aurait été autorisé à embarquer sur son vol à destination de Londres sans autre incident.

Selon les informations rapportées, la dispute aurait été provoquée par une veste que Nasraoui aurait déposée dans une zone où cela était interdit. Nasraoui aurait ignoré les demandes polies de la déposer ailleurs, avant de crier sur l’employée, de la menacer et de lui cracher dessus.

Si ces informations venues d’Espagne se confirmaient, elles cadreraient avec l’image trouble du père de Yamal.

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Le père de Lamine Yamal a déjà été mêlé à de nombreux scandales

Lorsque son fils était reparti les mains vides de la cérémonie du Ballon d’Or en 2025, comme un an plus tard, il avait soupçonné un complot contre Yamal et qualifié l’élection de Dembélé de « plus grand préjudice moral subi par un être humain ». Selon lui, « quelque chose de très étrange s’était passé » lors du vote. Il se serait déjà moqué de Dembélé pendant la cérémonie. En décembre 2025, il avait provoqué les supporters du Real Betis à grands gestes, obligeant les agents de sécurité à intervenir.

À l’été 2024, Nasraoui avait été poignardé et grièvement blessé après une violente dispute avec des habitants de Rocafonda, son quartier d’origine. Auparavant, il aurait été aspergé d’eau depuis un balcon, ce qui aurait entraîné une escalade. En 2023, il avait lui-même été condamné pour violences et dégradations après avoir attaqué physiquement un stand de campagne du parti populiste de droite VOX.

Il a un jour expliqué ses accès de colère, parfois violents, par la prise de médicaments puissants en raison de son épilepsie.

Lundi, c’est toutefois l’oncle de Yamal, Abdul Abdellaoui, qui a endossé le rôle du mauvais perdant après la cérémonie du Ballon d’Or, en ne ménageant pas le vainqueur Harry Kane et en critiquant vivement le choix.

« Mon neveu a été incroyable, c’était le meilleur joueur du monde, tout le monde le sait. Si tu aimes le football, tu vas voir jouer Lamine, pas Harry Kane. Comme Lamine est jeune, ils disent toujours : “Il a le temps, il a 19 ans.” Et c’est pour ça qu’ils ne lui donnent pas le prix. Pour Harry, à qui il reste environ trois jours de football, ils disent : “Allez, on lui donne le prix.” (…) », a-t-il déclaré sur El Chiringuito TV.

L’incident impliquant Nasraoui, le père de Yamal, n’a pour l’heure été confirmé par aucune source officielle. On peut se demander pourquoi Nasraoui aurait été autorisé à voyager, ou même à rester en liberté, après un tel incident. Si les faits se sont réellement déroulés comme le laisse entendre Cronica Global, il aurait normalement dû être interdit de vol. Des doutes subsistent donc.



