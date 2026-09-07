Un rapport de presse espagnol a affirmé, ce lundi, que Julian Alvarez a montré un nouveau visage à l'entraînement de l'Atlético Madrid.

L'Atlético Madrid a effectué sa séance d'entraînement à Majadahonda, sa première séance depuis le match de championnat contre l'Athletic Bilbao.

Tous les joueurs de l'entraîneur Diego Simeone étaient disponibles, à l'exception de Sørloth, blessé. La séance d'entraînement a suivi le schéma habituel de l'Atlético : les joueurs titulaires qui avaient disputé le match contre l'équipe basque ont effectué des exercices de récupération, tandis que les remplaçants et les joueurs qui n'avaient pas pris part à la rencontre ont disputé une séance d'entraînement intensive.

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Selon le journal « AS », Simeone a saisi l'occasion pour organiser un match d'entraînement, au cours duquel il s'est concentré sur le pressing, la récupération de la possession et la circulation du ballon.

L'équipe comprenait Julian Alvarez et Jonathan David en pointe, tandis que Koke dirigeait le milieu de terrain.

En défense figuraient Domínguez, Coti, Le Normand et Dani Martínez.

La séance d'entraînement a clairement montré que Julian Alvarez est un joueur totalement différent de celui qu'il était il y a quelques semaines. L'attaquant argentin s'est permis de se déplacer, de toucher le ballon, de décrocher pour le recevoir, et a inscrit un magnifique but sur une action semblable à celle qu'il avait réalisée à San Mamés.

Par la suite, il a effectué des exercices supplémentaires avec l'un des préparateurs physiques de l'Atlético Madrid. Tandis que le reste de ses coéquipiers réalisaient des étirements, l'attaquant a effectué quelques courses. Le joueur retrouve progressivement sa pleine condition physique.

Il apparaît clairement que Julian Alvarez commence à afficher un comportement totalement différent de celui qu'il montrait il y a quelques semaines. Pour parler sérieusement, des voix encourageant l'attaquant se sont fait entendre durant les entraînements.

Alvarez avait traversé une grande crise après avoir insisté pour rejoindre le Barça, mais l'Atlético Madrid a fermement refusé.