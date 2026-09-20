L’ancien joueur d’Everton, de Crystal Palace et de Tottenham Hotspur, sélectionné à 13 reprises avec l’équipe d’Angleterre, s’était sans doute imaginé une préretraite footballistique moins dangereuse en rejoignant la Thaïlande.

Le joueur de 35 ans s’échauffait samedi avant le match de son club, le PT Prachuap, à Pattani, lorsque le conducteur d’un véhicule à rouleau a perdu le contrôle. Townsend s’est retrouvé sous le lourd rouleau, et le conducteur ne s’est arrêté que lorsque les jambes du joueur se sont retrouvées coincées.

Sur des vidéos qui se sont depuis propagées sur Internet, on voit Townsend tenter de repousser le rouleau loin de lui. Le conducteur saute rapidement hors du véhicule et aide le joueur, qui a ensuite raconté l’incident avec l’humour britannique qui le caractérise sur les réseaux sociaux.

« Un déplacement à Stoke, ce n’était finalement pas si mal. Faites défiler pour voir pourquoi », a écrit Townsend sur Instagram. L’ailier faisait ainsi référence à une publication qu’il avait récemment postée, dans laquelle il comparait les matches à l’extérieur dans la Thaïlande ensoleillée à des déplacements désagréables à Stoke.

Quel rapport Stoke City entretient-il au juste avec Lionel Messi ?

Depuis 2010, Stoke City sert de métaphore pour désigner l’adversaire le plus désagréable possible dans le football anglais. Cela remonte au commentateur télé Andy Gray, qui s’était alors demandé si Lionel Messi parviendrait lui aussi à briller avec autant d’éclat lors d’« une soirée froide et pluvieuse à Stoke », comme il le faisait habituellement à l’époque.

À cette époque, Stoke City pratiquait sous les ordres de Tony Pulis un football incroyablement dur et sans concession sur le plan physique, rendant la vie difficile à de nombreuses équipes supérieures sur le plan footballistique, en particulier dans son propre stade.

Et Townsend ? Il s’en est sorti totalement indemne après son accident et a même pu entrer en jeu en fin de match lors d’une victoire 3-0.