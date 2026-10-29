Que s’est-il passé ? Vers la fin de la première période, Hwang est tombé après un duel à la course avec le défenseur du Dynamo Friedrich Müller et aurait souhaité que l’arbitre Wolfgang Haslberger siffle une faute.

Le coup de sifflet n’est toutefois pas venu, ce qui a mis l’attaquant de Schalke en colère. Il a ensuite dû recevoir des soins brièvement en dehors du terrain et voulait revenir sur la pelouse le plus vite possible. Impatient, Hwang a d’abord poussé le quatrième arbitre, puis un kiné de S04 pour les écarter de son chemin. Ce dernier voulait simplement calmer le Sud-Coréen.

« J’ai vu le geste de Hwang et il ne m’a pas plu. Nous allons en parler », a déclaré l’entraîneur de Schalke, Miron Muslic, après la rencontre, estimant que cet incident devait être clarifié. Il a toutefois précisé qu’à ses yeux, Hwang avait raison de s’agacer de l’absence de coup de sifflet de l’arbitre : « Je pense qu’il y avait clairement faute », a-t-il dit.

Hee-chan Hwang n’a pas encore trouvé la réussite à Schalke

Le club de Gelsenkirchen avait recruté Hwang peu avant la fin du dernier mercato estival, sous la forme d’un prêt d’un an en provenance de Wolverhampton Wanderers. Le joueur de 30 ans n’a pas encore convaincu à Schalke : en six apparitions toutes compétitions confondues, il ne compte qu’une passe décisive. À Dresde, l’international sud-coréen, qui avait auparavant joué en Allemagne pour le Hambourg SV (2018/19) et le RB Leipzig (2020/21), était titulaire pour la deuxième fois de suite.

Getty Images

Pour S04, cette défaite 2-0 sur le terrain du 15e de deuxième division constitue un nouveau revers dans une période difficile. Le promu en Bundesliga n’a plus gagné depuis la mi-septembre. Sa victoire 3-1 sur le terrain de l’Union Berlin était d’ailleurs, jusqu’à présent, sa seule de la saison. Lors de ses cinq derniers matches, Schalke a concédé trois défaites et deux nuls. En championnat, le club occupe la 16e place, celle de barragiste.

Comment Schalke 04 compte-t-il mettre fin à sa disette offensive ?

Depuis sa victoire 3-1 contre l’Union Berlin, S04 n’a par ailleurs inscrit qu’un seul but en cinq matches officiels. « Je dois défendre les attaquants. Nous devons mieux préparer les occasions collectivement », a déclaré Muslic. L’équipe doit parvenir à mettre ses attaquants en position de « rater aussi des occasions. Alors, je saurai que nous sommes dans le match », a ajouté l’entraîneur de 44 ans.

Schalke aura l’occasion de faire mieux samedi, avec la réception du RB Leipzig à Gelsenkirchen lors de la 8e journée de Bundesliga. Huit jours plus tard, S04 se déplacera sur le terrain du TSG Hoffenheim, avant la prochaine trêve internationale.