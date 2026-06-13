À Rome, Gasperini espère un renfort de poids pour la Ligue des champions : selon les cotes, les Giallorossi seraient en pole position pour recruter Greenwood

Mason Greenwood pourrait être le « cadeau » offert à Gian Piero Gasperini après avoir qualifié la Roma pour la Ligue des champions, sept ans après sa dernière participation. Un coup de maître, d’autant que l’attaquant anglais s’est relancé à Marseille en inscrivant pas moins de 48 buts en deux saisons.





Un transfert tout à fait envisageable pour les Giallorossi, comme le confirment les cotes de Planetwin365 et Goldbet, qui placent l’arrivée de Greenwood à Rome à 2,50. La Roma devance actuellement ses concurrents, principalement Tottenham et Arsenal, relégués à 7,00, tandis que l’hypothèse Atlético Madrid est à 8,00. Une opération alléchante qui offrirait à l’équipe de Gasperini un joueur d’une grande technique et d’une créativité précieuse pour aborder sereinement son retour en Ligue des champions.